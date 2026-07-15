Gobierno alemán no impedirá la compra de Commerzbank

El gobierno de Alemania no bloqueará la adquisición de Commerzbank por parte del banco italiano UniCredit, aunque mantiene su rechazo a la forma en que se ha desarrollado la operación, afirmó este miércoles el canciller Friedrich Merz.

“No estamos impidiendo esta fusión ni esta adquisición, y nunca hemos intentado hacerlo”, declaró Merz. “Siempre hemos dicho que la manera en que se buscó tomar el control de Commerzbank no cuenta con nuestra aprobación”.

Las declaraciones del canciller se producen una semana después de que UniCredit informara que ya controla 47.6% del capital de Commerzbank, quedando muy cerca de obtener el control de la institución alemana, cuya compra persigue desde el 2024.

La operación ha enfrentado una fuerte resistencia en Alemania. El Ministerio de Finanzas calificó como “agresivo y hostil” el acercamiento de UniCredit, mientras que un sindicato del sector bancario advirtió que la transacción podría generar “caos”.

No obstante, las declaraciones de Merz fueron interpretadas por el mercado como una señal de que la adquisición podría concretarse. Tras sus comentarios, las acciones de Commerzbank llegaron a caer, aunque posteriormente moderaron sus pérdidas y cotizaban con un descenso cercano al 1.7 por ciento.

El gobierno alemán posee 12% de Commerzbank, lo que lo convierte en el segundo mayor accionista de la entidad, solo detrás de UniCredit. Berlín ya rechazó formalmente vender su participación al banco italiano.

Merz reconoció que una “parte significativa” de los accionistas de Commerzbank aceptó la oferta de UniCredit, aunque insistió en que el gobierno tiene derecho a cuestionar el modelo de negocio que resultaría de la operación.

El canciller destacó que Commerzbank desempeña un papel clave en el financiamiento de la economía alemana, especialmente de las pequeñas y medianas empresas, conocidas como el Mittelstand.