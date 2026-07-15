Brasil anticipa nueva escalada arancelaria de EU

Brasil se prepara para que Estados Unidos imponga un nuevo arancel de 25% a millas de sus importaciones tras meses de negociaciones intensas, pero en gran medida infructuosas, informó a Reuters tres personas familiarizadas con el asunto, en una medida que se espera que dé inicio a una ronda más amplia de aranceles estadounidenses que afectarán a múltiples países.

El anuncio del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, previsto para el miércoles, podría afectar a más de 4,000 productos, desde el azúcar hasta el arrabio, exportados desde Brasil al mercado estadounidense, lo que representa unos 15,000 millones de dólares en comercio anual, según un estudio de la Confederación Nacional de la Industria, el principal grupo de presión industrial de Brasil.

"Hubo docenas de reuniones, seis o siete solo en el último mes", afirmó un funcionario brasileño que pidió no ser identificado porque no estaba autorizado a hablar públicamente sobre el asunto. "Pero quiero lo imposible".

Las exigencias de Estados Unidos incluyen aranceles más bajos en exclusiva para algunas de sus exportaciones, concesiones que la legislación brasileña no permite que el Gobierno otorgue de forma unilateral a un solo país, según indiquen los funcionarios.

Brasil sería el primer país afectado por la nueva estrategia arancelaria de la administración Trump, que se basa en la Sección 301 de la legislación comercial estadounidense.