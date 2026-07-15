¿Qué tan seguras son las acciones tecnológicas más exitosas de hoy en día?

DARTMOUTH, Reino Unido — Las preguntas sobre las implicaciones financieras de las nuevas tecnologías radicales —la IA, los viajes espaciales y sus infraestructuras asociadas, por mencionar algunas— han dado lugar a un sinfín de analogías. ¿Se trata de una repetición del auge ferroviario de la década de 1870, que fracasó en la de 1880? ¿O de una repetición del auge de la electrificación de la década de 1890, que se desarrolló sin problemas pero tardó tres décadas en materializarse?

Ninguna analogía es perfecta. Ni deberíamos buscarla: las ideas más valiosas a menudo provienen tanto de las diferencias entre los precedentes y el caso que se está considerando como de sus similitudes.

En ese sentido, un caso particularmente pertinente es la oferta pública inicial (OPI) de Nippon Telegraph and Telephone (NTT) en febrero de 1987. En términos de impacto financiero, la OPI de NTT eclipsó a la de SpaceX, representando entre el 7% y el 10% de la capitalización bursátil japonesa de entonces (según el cálculo), en comparación con el 2.5% de la capitalización bursátil estadounidense actual de SpaceX. ¡Toma eso, Elon Musk! Incluso si se suman las próximas OPI de OpenAI y Anthropic, el impacto de la oferta de NTT de finales de los años 80 sigue siendo abrumadoramente grande.

Sin embargo, los mercados bursátiles japoneses asimilaron la salida a bolsa de NTT sin mayores problemas. No solo se cumplieron las expectativas iniciales sobre el precio, sino que las acciones de NTT subieron con fuerza a partir de entonces, duplicándose en los dos primeros meses de cotización.

Una de las razones del entusiasmo de los inversores era que NTT era la empresa dominante en el sector de las telecomunicaciones japonés. Simbolizaba la transformación del país, de potencia manufacturera a sociedad de la información. De hecho, monopolizaba las redes de telecomunicaciones, la transmisión de datos y la conectividad digital. Se la consideraba no solo una fuente de rentas monopólicas, sino una apuesta por la tecnología de la información en general. Incluso si las máquinas de fax y los módems de acceso telefónico caían en desuso, la empresa estaba bien posicionada para capitalizar lo que viniera después.

También existía presión sobre los inversores institucionales para que acumularan acciones de NTT. Del mismo modo que hoy en día los gestores de fondos indexados se ven obligados a comprar acciones de SpaceX cuando la empresa se incorpora a los índices que deben seguir, los bancos y las aseguradoras japonesas se vieron obligados a comprar acciones de NTT o se les consideraría como apostando en contra de la sociedad de la información japonesa. Y, dado el peso de NTT en el Nikkei, eso significaba apostar en contra del mercado bursátil japonés y de la economía japonesa en general. En un entorno donde los gestores eran castigados por pérdidas significativas y solo ligeramente recompensados por las apuestas exitosas, se adoptaron posiciones contrarias asumiendo riesgos personales e institucionales.

Las acciones de NTT también se beneficiaron de un entorno macroeconómico y financiero favorable. El crecimiento económico se había ralentizado desde el período milagroso del tercer cuarto del siglo XX, pero Japón seguía siendo considerado un competidor formidable. Habían pasado menos de diez años desde la publicación del bestseller del sociólogo de Harvard Ezra Vogel, Japón como número uno, un título que aún no se veía con ironía. El índice Nikkei subió un 14% en 1985 y un asombroso 43% en 1986. El Banco de Japón redujo a la mitad su tipo de interés oficial, pasando del 5% a principios de 1984 a tan solo el 2.5% a principios de 1987, lo que llevó a los inversores a buscar alternativas a los bonos del gobierno japonés.

Ahora sabemos que el entusiasmo de los inversores fue desmedido. El Banco de Japón comenzó a subir los tipos de interés en mayo de 1989, en un intento por frenar los excesos financieros. El Nikkei alcanzó su máximo en diciembre, y a partir de ahí todo fue cuesta abajo. Cabe destacar, sin embargo, que las acciones de NTT ya habían alcanzado su máximo en abril de 1987. En abril de 1988 habían caído un 25%, y en abril de 1989 habían descendido otro 37%. En la década de 1990, las acciones de NTT rondaron entre un tercio y la mitad de su valor durante la burbuja.

La ironía radicaba en que NTT tuvo un buen desempeño durante este período. En la década de 1990, continuó expandiéndose hacia nuevas formas de telecomunicaciones y servicios de datos. Sin embargo, su modelo de negocio requería más capital del que habían supuesto los inversores, quienes, al imaginar tecnologías digitales abstractas, habían previsto.

Con el tiempo, además, la empresa se enfrentó a una nueva competencia. La telefonía móvil redujo las barreras de entrada al eliminar la necesidad de que las empresas de telecomunicaciones poseyeran toda la infraestructura digital (tanto física como tecnológica). Por lo tanto, un buen desempeño en productividad no se traducía automáticamente en una rentabilidad excepcional. Y las acciones de NTT habían sido valoradas como si su precio fuera perfecto.

Existen varias implicaciones importantes para la actualidad. En primer lugar, un contexto macroeconómico y financiero favorable puede sostener la confianza de los inversores durante un tiempo, pero dicho contexto puede cambiar abruptamente, al igual que la confianza. Esta observación resulta oportuna hoy, dado que la Reserva Federal está a punto de subir los tipos de interés.

En segundo lugar, factores institucionales, como la necesidad de que los gestores de fondos repliquen los índices bursátiles, pueden reforzar el dinamismo del mercado. Sin embargo, este dinamismo funciona en ambos sentidos: puede perpetuar las subidas de las cotizaciones, pero también reforzar las bajadas una vez que estas ya están en marcha.

En tercer lugar, el dominio tecnológico y de mercado no es eterno. A medida que la tecnología sigue evolucionando, quien sea pionero puede enfrentarse a una competencia que reduce los beneficios y la rentabilidad para los inversores de una manera incompatible con las elevadas valoraciones de las acciones.

Repito, ninguna analogía es perfecta. Pero esto no disminuye su valor como señales de advertencia.

El autor

Barry Eichengreen, profesor de Economía y Ciencias Políticas en la Universidad de California, Berkeley, es autor, entre otros libros, de Money Beyond Borders: Global Currencies From Croesus to Crypto (Princeton University Press, 2026).

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