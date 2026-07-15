La SHCP realiza cambios en la estructura programática 2027

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizará cambios respecto a los programas presupuestarios para el siguiente año con el fin de continuar con la simplificación y eficacia del gasto público, de acuerdo con la Estructura Programática 2027.

En dicho documento, la dependencia a cargo de Édgar Amador Zamora, señaló que los cambios en la estructura programática son para lograr una consolidación de la simplificación administrativa que empezó este año, con la formalización de nuevos ramos y la expansión de la transversalidad en el presupuesto.

“(Se) efectuó una revisión exhaustiva de la estructura programática a emplearse en el ejercicio fiscal 2026, lo que se tradujo en la Estrategia de Simplificación de la Estructura Programática, a fin de mejorar la programación presupuestada orientada a resultados mediante el ordenamiento, congruencia e integridad de los Programas Presupuestario con miras a optimizar los recursos públicos y fortalecer la generación de valor público”, indicó la Secretaría de Hacienda.

De esta manera, la estructura programática puede leerse de dos maneras. La primera de ellas es por modalidad, es decir, en qué tipo de acciones se van a emplear los recursos públicos. Cabe destacar que un solo ramo puede ejecutar programas de diversas funcionalidades.

Para el 2027, Hacienda prevé 546 programas repartidos en cinco modalidades: subsidios (sector oscila y privado o entidades federativas y municipios); bienes, servicios e infraestructura pública; desempeño de las funciones de gobierno; administrativos y de apoyo a la gestión presupuestaria; así como compromisos, cumplimientos de obligaciones y otras aportaciones.

De esta manera, 32% de los programas se concentrarán en el siguiente año en la modalidad para apoyar el desempeño de las funciones de gobierno, en donde 69 de éstos serán para la articulación, coordinación e instrumentación de políticas públicas.

SHCP y Sedena, los que tienen más programas

En tanto, analizado por ramo, que se refiere a quién gasta el dinero, se prevé un total de 672 programas presupuestarios para el 2027. El ramo con mayor número de programas es la SHCP, con 46 programas en total, seguida de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con 35.

“La estructura programática facilita la vinculación de la programación de los ejecutores con el Plan Nacional de Desarrollo y sus programas derivados e incluye indicadores de desempeño con sus correspondientes metas, diferenciando los indicadores y meta de la dependencia o unidad de aquellos pertenecientes a sus unidades responsables”, consignó la SHCP.

Los ejes

De acuerdo con Hacienda, el siguiente año se contará con cuatro ejes para el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF): gobernanza con justicia y participación ciudadana; desarrollo con bienestar y humanismo; economía moral del trabajo, y desarrollo sustentable.

Asimismo, se contará con tres ejes transversales: igualdad sustantiva y de derecho de las mujeres; innovación pública para el desarrollo tecnológico nacional, y derecho de las comunidades indígenas y afromexicanas.

Para el siguiente año, el gobierno prevé que el gasto público sume poco más de 10.02 billones de pesos, equivalente a 25.2% del Producto Interno Bruto.

Lo angerior representa una caída de 4.1% en comparación con lo que se aprobó para este año.