Pérdidas de Pemex por sustracción de combustible disminuyeron 30.3%

Los resultados al primer trimestre del 2026 de Petróleos Mexicanos (Pemex) reportan una disminución de 30.3% en pérdidas por la sustracción de combustible.

De acuerdo con la empresa, en el primer trimestre del 2025 las pérdidas por sustracción de combustibles fueron de 5,471 millones de pesos y, en el primer trimestre del 2026, de 3,812 millones de pesos.

Así lo consigna al reportar que el costo de ventas, incluyendo el efecto de deterioro de activos fijos, se ubicó en 277,000 millones de pesos, una disminución de 3.3 por ciento.

Según Pemex, esta variación se explica principalmente por una disminución en compras de productos por 34,400 millones de pesos; una disminución en pozos no exitosos por 1,600 millones de pesos; y una disminución en la variación de inventarios por 11,200 millones de pesos.

Complemento para facturación de Hidrocarburos y Petrolíferos

El 24 de abril pasado entró en vigor el Complemento Concepto para la facturación de Hidrocarburos y Petrolíferos, como parte del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

El gobierno federal explicó que, como parte de las acciones para dar certeza y seguridad a la población sobre la comercialización y trazabilidad de los combustibles, se implementó esa medida, la cual forma parte de la estrategia nacional para combatir la corrupción, el robo y el contrabando técnico de combustibles.

Este nuevo mecanismo fue creado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en coordinación con la Secretaría de Energía (Sener), la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).

El complemento forma parte del CFDI, por lo que los establecimientos que venden o comercializan gasolina regular, gasolina premium y/o diésel deben contar con un permiso vigente ante la CNE, pues, en caso de no incorporarlo a sus operaciones, no pueden emitir CFDI por este concepto.

Las personas permisionarias pueden verificar la vigencia de sus permisos y, en su caso, regularizar su situación ante la CNE, a efecto de que puedan emitir CFDI sin contratiempos y cumplir con sus obligaciones. Para ello pueden visitar el siguiente enlace: https://www.cne.gob.mx/Permisos

Según el gobierno, con estas medidas se promueve el mercado lícito de combustibles, se combate el robo y contrabando de gasolinas, así como se fortalece la recaudación proveniente de este comercio en beneficio de toda la población.

Esa medida se sumó a otras implementadas por el gobierno para atacar la comercialización ilegal de combustibles, como el hecho de haber integrado al Programa Nacional de Seguridad Pública (PNSP) el combate al robo de hidrocarburos.

Según el PNSP 2026-2030, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo pasado, el robo y la sustracción ilegal de hidrocarburos es actualmente uno de los principales riesgos operativos y financieros del sector.

Explica que estas actividades ilícitas –conocidas como huachicol– abarcan desde la perforación clandestina de ductos hasta la manipulación de válvulas, almacenamiento, aprovechamiento, resguardo, transporte, distribución, posesión, suministro, ocultamiento, alteración, adulteración y comercialización ilícita de combustibles.

Las tomas clandestinas se concentran en regiones con alta densidad de ductos y presencia de redes criminales; ejemplo de ello son los estados de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.