Warsh evita dar señales sobre tasas y descarta que IA implique más inflación

Antes de que la Reserva Federal defina el rumbo de su política monetaria, su presidente, Kevin Warsh, evitó profundizar en temas clave como el impacto de la Inteligencia Artificial (IA) sobre la inflación, sus contactos con el presidente Donald Trump y los criterios que utilizará el banco central para evaluar la persistencia de las presiones inflacionarias, de acuerdo con lo reportado por medios locales de Estados Unidos.

Durante su segundo día de comparecencia ante el Comité Bancario del Senado, Warsh respondió a los cuestionamientos de los legisladores sin ofrecer mayores detalles sobre la estrategia de la Reserva Federal, manteniendo la postura que ha adoptado desde que asumió el cargo hace siete semanas de limitar las señales anticipadas sobre las decisiones de política monetaria.

Según reportaron medios locales, el funcionario sostuvo que el aumento de precios derivado de la fuerte inversión en infraestructura para IA no debe considerarse automáticamente un fenómeno inflacionario.

“No considero que un cambio puntual en los precios sea necesariamente inflacionario, porque creo que hay una respuesta de la oferta”, afirmó Warsh. Agregó que, aunque es probable que la inversión en infraestructura de IA eleve los precios en el corto plazo, corresponderá a la Reserva Federal determinar si ese incremento representa un proceso inflacionario.

Las declaraciones ocurren en un contexto en el que el costo de componentes tecnológicos, como memorias y chips, ha aumentado debido a la expansión de los centros de datos impulsada por las grandes empresas tecnológicas.

Compañías como Apple, Microsoft y Dell han reconocido que estos mayores costos las han llevado a incrementar los precios de algunos de sus productos.

De acuerdo con las actas de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal celebrada el 16 y 17 de junio, muchos de los integrantes del Comité Federal de Mercado Abierto consideran que la fuerte demanda de infraestructura para la IA mantendrá presión al alza sobre los precios de los productos tecnológicos y de la electricidad, mientras persisten las diferencias internas sobre la conveniencia de elevar las tasas de interés este año.

En su comparecencia, Warsh también minimizó los recientes datos de inflación publicados en Estados Unidos. Aunque reconoció que cualquier banquero central recibe con satisfacción cifras favorables, señaló que los indicadores actuales son “medidas imperfectas” de la inflación subyacente.

Los datos divulgados esta semana mostraron una desaceleración de la inflación mayorista en junio, un día después de que se informara la primera caída mensual de los precios al consumidor en seis años. En términos anuales, la inflación se moderó a 3.5% en junio, desde el 4.2% registrado en mayo.

La sesión también estuvo marcada por los cuestionamientos de la senadora Elizabeth Warren, quien, según reportaron medios locales, acusó a Warsh de mantener una cultura de conflictos éticos dentro de la Reserva Federal y criticó el manejo de la desinversión de más de 100 millones de dólares en activos que realizó antes de asumir la presidencia del banco central.