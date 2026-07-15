Chile ve menor PIB este año; espera repunte en 2027

En un poco habitual horario, pasadas las 20 horas de este martes, y sin una exposición ante el Congreso, el Ministerio de Hacienda de Chile y la Dirección de Presupuestos (Dipres) dieron a conocer una nueva actualización del panorama macroeconómico y fiscal para este año y los próximos cuatro, merced a la publicación del Informe de Finanzas Públicas (IFP) del segundo trimestre de 2026.

Una de las principales novedades del reporte fue el sinceramiento de parte del Ejecutivo del lento inicio de este año para la economía chilena, lo que llevó al gobierno a recortar en tres décimas su proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para este ejercicio, a 1.8 por ciento.

Eso sí, la cifra se ubica levemente por encima del rango proyectado por el Banco Central en el Informe de Política Monetaria (IPoM) de junio, con un avance de la economía entre 1% y 1.75 por ciento.

Respecto al IFP del primer trimestre, prácticamente todas las variables se redujeron, como el PIB minero -asumiendo incluso una caída este año-, la actividad no minera, y la demanda interna.

Menor inflación

Hacienda también asumió una menor inflación, con un Índice de Precios al Consumidor (IPC) promedio de 3.6% a diciembre de este año, una corrección de una décima versus el IFP previo.

Ahora, al analizar los pronósticos para 2027, el tono cambia, con perspectivas de crecimiento en prácticamente todos los indicadores, de la mano de un factor en específico: la aprobación de la ley miscelánea de reactivación y reconstrucción nacional, que este miércoles se vota en la Sala del Senado y cuyo despacho desde el Congreso se espera para este mes de julio.

Así, Hacienda corrigió al alza en cinco décimas la perspectiva de expansión del Producto para el próximo año, a 2.9 por ciento.