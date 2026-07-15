Estoy preparada para actuar: Lisa Cook

La gobernadora de la Reserva Federal (Fed), Lisa Cook, afirmó este miércoles que está “preparada para actuar” si la inflación en Estados Unidos no muestra pronto señales de moderación, aunque consideró prudente esperar “un poco más de tiempo” antes de tomar una decisión.

En un discurso preparado para el Exchequer Club de Washington, Cook señaló que, si bien mantiene la expectativa de observar la evolución de los precios durante las próximas semanas, los riesgos se inclinan hacia una inflación más elevada.

“Considero prudente dar un poco más de tiempo para observar cómo evoluciona la inflación. Sin embargo, hacia adelante creo que los riesgos siguen inclinándose claramente hacia una mayor inflación”, señaló.

La funcionaria atribuyó esos riesgos al auge de las inversiones vinculadas con la Inteligencia Artificial, así como a las presiones sobre los precios derivadas de los aranceles y del conflicto en Oriente Medio.

Cook advirtió que respaldaría un endurecimiento de la política monetaria.

“Si no vemos pronto señales de desinflación, estoy preparada para actuar. Estoy comprometida con alcanzar nuestro objetivo de inflación y ese compromiso es inquebrantable”, afirmó.

Cook comparó el panorama actual con el de hace un año, cuando la principal preocupación era el debilitamiento del mercado laboral mientras la inflación descendía. Pero hoy el equilibrio de riesgos ha cambiado.