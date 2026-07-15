Cada 51 min. se identificó una toma clandestina en ductos de Pemex

En el primer trimestre del 2026, a escala nacional se identificaron 2,563 tomas clandestinas en ductos de petrolíferos y/o hidrocarburo, lo que representó un incremento de 4.9% anual, mientras que, en los registros de tomas clandestinas en ductos de gas LP, el incremento fue del 6.8%, según registros de Pemex, sistematizados por el Observatorio Ciudadano del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (IGAVIM).

El análisis destaca que tan solo en el estado de Hidalgo, en el primer trimestre del 2026, se identificaron 731 tomas clandestinas en ductos de hidrocarburo, lo que representó un incremento anual de 19.8 por ciento.

Los registros exponen que, en promedio, de enero a marzo, a escala nacional cada 51 minutos con 27 segundos se identificó una toma clandestina de robo de hidrocarburos en ductos de Pemex.

La lista de estados en los que se detectaron más tomas clandestinas en esos primeros tres meses del año la encabeza Hidalgo, donde se reportó un incremento anual de 19.8%, al pasar de 610 a 731.

En segundo lugar, se ubicó Jalisco, con un aumento de 27.59% al pasar de 453 a 578 tomas, y el Estado de México se ubicó en tercer lugar, con una variación de 98.9% al pasar de 95 a 189 tomas.

A escala municipal, el sitio con más tomas clandestinas identificadas en el primer trimestre del 2026 fue Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo, con 202, seguido por Degollado, Jalisco, con 167; Tecate, Baja California, con 103; Tala, Jalisco, con 91, y Tlajomulco de Zúñiga, también en Jalisco, con 91.

Cada 7 hrs, una toma clandestina de Gas LP

En materia de Gas LP, en promedio a escala nacional cada siete horas con 19 minutos se identificó una toma clandestina durante el primer trimestre del 2026.

Puebla registró el mayor número de tomas clandestinas en ductos de gas LP con 157, un incremento de 35.34% anual.

Le sigue el Estado de México, con una variación de 43.6% al pasar de 55 a 79; Veracruz, que pasó de 17 a 23 con una variación de 35.3%, y Guanajuato, de 5 a 15 con una variación de 200 por ciento.

Por municipio, los poblanos de Tepeaca y Tlahuapan encabezan la lista, con 44 y 330 tomas clandestinas identificadas, respectivamente.

Le siguen los mexiquenses de Polotitlán y Tepetlaoxtoc, con 25 y 21; los poblanos de Los Reyes de Juárez y San Martín Texmelucan, con 17 y 145, respectivamente.

El análisis destaca que se reafirma que la alternativa para la apertura de una toma clandestina de ductos de hidrocarburo a gas LP establece beneficios económicos, aunque el riesgo y peligro sean mayores.