Menores ingresos por intereses impactan dinamismo en las utilidades de la banca

Menores ingresos por intereses –en un entorno de baja de tasas de interés–, pero también otros conceptos como reducción en el resultado por intermediación, y mayores estimaciones preventivas para riesgos crediticios, continuaron impactando el dinamismo de las utilidades de la banca al quinto mes del año, aunque todavía siguen en niveles considerables.

De acuerdo con la información más reciente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), a mayo las utilidades de la banca sumaron 125,809 millones de pesos, lo que representó una caída real de 4.2% anual, frente a los 126,367 millones obtenidos en el mismo periodo del 2025.

Dicho resultado estuvo incidido, en parte, por una reducción que se mantiene en los ingresos por intereses, luego de que en años previos este concepto contribuyó de manera importante en la ganancia del sector.

Cabe recordar que en años pasados (principalmente en el 2023 y el 2024), se vivió un entorno de altas tasas de interés, pero tras iniciar el ciclo de recorte hoy ubica a la tasa objetivo de Banco de México en 6.50 por ciento.

La CNBV precisa que a mayo, los ingresos por intereses en la banca mexicana cayeron 9.67% en su comparación real anual para alcanzar, sin embargo, los 722,206 millones de pesos (769,227 millones un año previo).

La caída por este concepto, se dio con mayor fuerza en los ingresos por intereses en créditos comerciales, con una disminución de 16.0%; mientras que en el segmento de consumo, se registró un incremento de casi 6.0% y en vivienda de 3.4 por ciento.

Otros conceptos

El dinamismo en las utilidades de la banca, también se vio impactado por otros conceptos como un incremento real anual en mayo de 20.0% en las estimaciones preventivas para riesgos crediticios, que alcanzaron un saldo de 105,365 millones de pesos (84,445 millones en igual periodo del 2025).

Y aunque en las comisiones y tarifas cobradas hubo un crecimiento anual de 1.76%, en el resultado por intermediación se registró una fuerte caída en el periodo de casi 40%, con un saldo de 25,882 millones de pesos (41,104 millones en mayo del 2025).

Así, estos y otros indicadores derivaron en una utilidad de la banca de 125,809 millones de pesos, una baja real de 4.2% anual.

Banamex, con importante incremento en la utilidad

Si bien las ganancias del sector en general mostraron una reducción, en lo particular, hubo algunos de los principales jugadores que continuaron con incrementos en las utilidades. Fue el caso de Banorte que superó los 20,300 millones de pesos, un alza real anual de 2.6 por ciento.

Santander México fue otro de los bancos que mostró crecimiento, en este caso de 13.0% en su utilidad alcanzando los 14,714 millones de pesos.

En el caso de Scotiabank, el incremento por este concepto fue de 31.3% para un monto de 5,771 millones de pesos, y en HSBC de 9.7 por ciento, con 3,619 millones.

Pero Banamex, fue el que registró el mayor crecimiento en su utilidad con 70.8% para sumar 9,252 millones de pesos, contra los 5,211 millones de igual periodo del 2025.

Hay que recordar que este resultado de Banamex, se da una vez ya separado de Citi, y en pleno proceso de transformación, con casi 50% del banco adquirido; 25% por parte del empresario mexicano Fernando Chico Pardo y el resto por otros inversionistas.

Mientras Banamex registró mayores ganancias Citi México presentó una caída en su utilidad de 15.8 por ciento.

BBVA el que más gana, pero con caída

BBVA México se mantiene como el banco que más utilidades genera, de acuerdo con las cifras de la CNBV, pero a mayo registró una caída real anual en su ganancia de 7.0%, con lo que alcanzó 40,240 millones de pesos.

Otros que vieron una caída en su utilidad fueron: Banco Inbursa, de 22.0% y Banco del Bajío de 16.6 por ciento.

Cartera sigue al alza

Al quinto mes del 2026, el crédito de la banca continuó con crecimiento, aunque a un menor ritmo.

La cartera total registró un crecimiento real anual de 2.5% a mayo, para un saldo superior a 8.3 billones de pesos.

Al interior de la cartera total, el portafolio comercial (el de mayor tamaño) se incrementó 1.06% anual; el de consumo lo hizo en 7.5% (continúa como el de mayor dinamismo), y el de vivienda en 1.2 por ciento.

El Índice de Morosidad (Imor), siguió ligeramente al alza en mayo, ubicándose en 2.3%, cuando en el mismo mes del 2025 fue de 2.08 por ciento. En los próximos días, se darán a conocer los resultados financieros de los principales bancos para el segundo trimestre.