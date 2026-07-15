Argentina llama “piratas” a los ingleses

Buenos Aires. El Mundial de futbol será recordado no solo por sus atractivos partidos; lamentablemente el chovinismo desbordó los ánimos de figuras relevantes de la política.

Al menos cuatro ministros del Gobierno del presidente francés Emmanuel Macron criticaron al expresidente español Mariano Rajoy por lo que escribió en un periódico digital. El político del PP aplaudió la calidad de la selección francesa, pero escribió que jugó “sin franceses”.

El ministro del Interior francés Laurent Núñez, al ser preguntado en la televisión BFMTV, valoró que era “absolutamente inaceptable” lo escrito por Rajoy.

El martes, la vicepresidenta de Argentina, Victoria Villarruel, llamó “piratas usurpadores” a los ingleses, previo al partido por semifinales que ayer enfrentó a la Albiceleste con la selección de Inglaterra.

“Mañana (por este miércoles) jugamos contra los piratas usurpadores. No es un partido más”, añadió Villarruel. Su padre fue un militar veterano de la Guerra de Malvinas, que libraron en 1982 el régimen dictatorial de Argentina y el de Inglaterra por la soberanía de las islas, que sigue bajo disputa entre ambos países por vías diplomáticas.

La guerra, que duró 74 días, se saldó con el triunfo del Reino Unido y un balance de 649 argentinos y 255 británicos muertos.

“¡Aguante Argentina! Porque hasta el último suspiro vamos a reclamar lo nuestro!”, cerró Villarruel.

Tras su triunfo 2-1 ante Inglaterra, ayer, los jugadores de Argentina festejaron sobre el césped del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta con una pancarta con el lema "Las Malvinas son argentinas".

Giovani Lo Celso tomó una pancarta que rezaba “Las Malvinas son argentinas” y, junto al defensa Lisandro Martínez, celebró con ella al lado del resto de sus compañeros.

“Las Malvinas serán siempre argentinas”, dijo después el mediocampista Leandro Paredes en declaraciones al canal Telefe al ser preguntado por la celebración.

Los hechos ocurrieron pese a que en la antesala del partido, el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, pidió no mezclar la rivalidad futbolística entre Argentina e Inglaterra con aquel conflicto armado.

Irán, la otra guerra

La selección de futbol iraní participó en el Mundial, pero bajo las peores condiciones de todas las participantes debido a que se encuentra en guerra contra Estados Unidos. Resultó inexplicable que la FIFA no hubiera realizado un enroque de grupos para sortear la visita de Irán a los Estados Unidos.

Entre los obstáculos que enfrentó fue el logístico. Los jugadores se hospedaron en un hotel de Tijuana durante los dos primeros partidos debido a las limitaciones de las visas que recibieron del gobierno estadounidense. Los dos primero partidos los jugaron en Los Ángeles y posteriormente en Seattle.

Pese a que el embajador de Irán en México Abolfazl Pasandideh, solicitó a la FIFA un trato digno, su presidente, Gianni Infantino declaró antes de iniciar el Mundial que su alcance de gestión no traspasa el poder político. Sin embargo, su relación de subordinado del presidente Donald Trump, provocó ciertos cuestionamientos.

Otro de los casos polémicos fue la senadora paraguaya Celeste Amarilla en contra del futbolista francés Kylian Mbappé. Entre varios descalificativos lo llamó “bruto”, “rico nuevo” y, además le dijo “camerunés colonizado” que finge ser francés, pese a que Mbappé nació en París, creció en Francia y siempre defendió los colores de su país.