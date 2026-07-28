Consar alerta sobre "nomineras" que inflan retiros por desempleo y planes de pensiones

Empresas que antes se dedicaban a ser nomineras y que han perdido ese nicho de mercado por la prohibición del outsourcing, ahora ofrecen a trabajadores el servicio de inflar sus retiros por desempleo de las Afores, aseveró el presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), Julio César Cervantes.

En entrevista durante el Seminario Internacional de Pensiones FIAP-WPA 2026, realizado en Costa Rica la semana pasada, el presidente de la Consar aseguró que igualmente han detectado que estas nomineras ofrecen a empresas pagar menos impuestos mediante planes privados de pensiones, que tienen varias facilidades fiscales.

El presidente del órgano regulador del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) comentó que han detectado estos esquemas en coordinación con otras autoridades fiscales como el SAT y el IMSS, y que ya están tomando acciones para irlos cerrando poco a poco.

Retiros por desempleo en niveles récord

En el primer semestre de 2026, un número récord de trabajadores (1.04 millones) retiraron por desempleo de sus Afores un total de 22,546 millones de pesos, una cifra sin precedentes para un periodo similar.

Tanto en 2024 como en 2025, el monto de los retiros por desempleo igualmente había registrado récords históricos.

Cervantes negó que el crecimiento en el monto retirado se explique por el comportamiento del mercado laboral y recordó que desde hace dos años la Consar tiene la hipótesis de que el aumento se debe a la actividad de “gestores o coyotes no autorizados”.

Detalló que han observado que cada vez es mayor la proporción de trabajadores que hacen un retiro por desempleo utilizando el tope máximo permitido en la modalidad que permite retirar con base en el último salario de cotización, que es de 10 UMAs (35,662 pesos).

Sin embargo, aseguró que al analizar la distribución real de salarios en México, es mucho menos la gente cuyo salario está en el límite de las 10 UMAs de lo que indican los salarios por desempleo.

“¿Qué quiere decir? Que estos gestores lo que hacen es hacer una afiliación transitoria al tope máximo, que no necesariamente hace contribuciones al IMSS, y es así como están haciendo retiro por desempleo”, indicó.

Afirmó que desde hace tiempo han dado vista de esta situación al IMSS y al SAT, lo que ha resultado en varios actos de fiscalización, esto debido a que algunas empresas que anteriormente eran nomineras y que con la prohibición del outsourcing fueron perdiendo nicho de actividad, ahora “se han dedicado” a inflar los retiros.

Reiteró que todas las autoridades fiscales están muy unidas y trabajando con la Consar para evitar que los nomineros se aprovechen de las circunstancias operativas de los retiros por desempleo. “Poco a poco las vamos cerrando”, añadió.

En ese sentido, llamó al Congreso de la Unión a que apruebe la reforma al artículo 191 de la Ley del Seguro Social para que en la modalidad en que los retiros por desempleo se hacen con base en el último salario de cotización, se estipule que el retiro se hará más bien con base en el salario del trabajador en el último año.

12% de los planes privados tienen inconsistencias

Por otro lado, de los 3,656 planes privados de pensiones registrados en México de enero a mayo de 2026, un total de 442 o el 12% presentaron inconsistencias y se clasificaron como sospechosos por la Consar.

“Lo que aquí estamos tratando de evitar es que alguno de estos despachos tipo nominero haga uso de la facilidad fiscal de este plan de pensiones”, explicó.

Contó que los planes privados son muy relevantes para la economía, pues representan aproximadamente una décima parte del SAR o alrededor del 2.5% del PIB. “Son más de 800,000 millones de pesos que se administran ahí”, dijo.

“La Secretaría de Hacienda, la Contraloría hemos buscado que este que es ahorro financiero que genera disponibilidades de financiamiento para el país siga creciendo, pero de manera ordenada”, agregó.

Explicó que una vez que una empresa registra ante la Consar un plan de pensiones, el regulador le avisa a las autoridades fiscalizadoras (SAT, IMSS, Infonavit) para que éstas verifiquen la razón social de la empresa que está reportando el plan de pensiones.

De esa manera, pueden verificar si el plan de pensiones que se les está reportando es de una empresa legítima o no.

“Llamamos a los empresarios a que no caigan en ese tipo de trampas, porque a veces hay empresas nomineras que les ofrecen planes fiscales que les van a ahorrar tanto en el pago de impuestos, pero en realidad termina siendo un perjuicio, porque si el SAT se da cuenta de este tipo de esquemas, pueden hacerse acreedores a sanciones”, finalizó.