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Royal Caribbean anuncia proyecto comunitario en Mahahual

El anuncio se produce apenas a meses después de que la Semarnat rechazara el megaproyecto Perfect Day México —un complejo de parque acuático y destino privado con inversión superior a los 1,000 millones de dólares—.

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El pueblo de Mahahual se ha convertido en el centro de un debate sobre el modelo de turimo de enclave. ArteAzul

Jesus Vazquez

Cancún, QRoo.- La naviera Royal Caribbean Group confirmó que continúa con los planes para construir el nuevo Centro Comunitario Mahahual K’iin, un espacio más amplio, moderno y accesible diseñado en conjunto con los habitantes de la localidad.

Al reafirmar su presencia mediante esta inversión comunitaria de largo plazo, como propietaria y operadora del Puerto Costa Maya, la compañía parece no querer quitar el dedo del renglón en Mahahual.

El anuncio se produce apenas a meses después de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) rechazara el megaproyecto Perfect Day México —un complejo de parque acuático y destino privado con inversión superior a los 1,000 millones de dólares—, el cual generó fuerte oposición por su posible impacto en manglares, arrecifes y el ecosistema costero. La empresa retiró entonces la iniciativa.

El nuevo centro comunitario impulsado por la naviera se ubicará sobre la carretera Cafetal–Mahahual, en el corazón del pueblo, y ampliará los programas educativos, recreativos, culturales y de convivencia que el espacio original ofrece desde 2014.

El nombre Mahahual K’iin —que significa “el sol de Mahahual”— fue propuesto y elegido mediante votación comunitaria, informó Jason Liberty, presidente y director ejecutivo de Royal Caribbean Group.

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“Mahahual es una comunidad muy importante para Royal Caribbean, y el Centro Comunitario Mahahual K’iin refleja nuestro compromiso de seguir contribuyendo al bienestar y desarrollo de la comunidad en el largo plazo. Esta nueva etapa busca hacer realidad ese compromiso a través de acciones que hagan de este un espacio donde las niñas y los niños puedan aprender, las familias convivir y la comunidad encontrarse”, señaló Liberty.

El proyecto contempla áreas flexibles para talleres y actividades educativas, espacios de reunión, un patio central para eventos culturales, una cancha de fútbol para programas infantiles y juveniles, así como canchas multifuncionales de básquetbol y voleibol. La construcción iniciará una vez que se obtengan los permisos correspondientes.

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