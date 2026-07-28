Oaxaca reporta derrama preliminar de 1,138 millones de pesos durante julio

Oaxaca registró una derrama económica preliminar de 1,138 millones de pesos y recibió a más de 278,000 turistas entre el 1 y el 27 de julio, periodo de la Guelaguetza, lo que representó incrementos anuales de 1.43% y 1.27%, respectivamente, informó el gobierno estatal.

En los 10 días de mayor actividad de la festividad, la ocupación hotelera alcanzó 79.04%, con la llegada de 146,414 visitantes y una derrama económica de 652 millones de pesos.

Del 1 al 25 de julio, el Aeropuerto Internacional de Oaxaca recibió 145,636 pasajeros, 10.59% más que en el mismo periodo del 2025 y 11.45% por encima del 2024.

En la Feria del Mezcal y las Artesanías, una de las principales actividades de la temporada, asistieron 105,000 personas durante 10 días y se obtuvieron más de 6.7 millones de pesos por concepto de entradas. Además, mezcaleros, productores de café, agroindustriales y artesanos reportaron ventas por 36.5 millones de pesos, frente a los 31.3 millones registrados en igual lapso del año pasado.

El gobernador Salomón Jara Cruz informó que los recursos obtenidos se destinarán al programa Hogar Primavera, con el objetivo de ampliar el acceso a vivienda para las familias oaxaqueñas.