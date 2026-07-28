Primera década del Abierto de Los Cabos en cifras: bolsa, campeones y más

El Abierto de Tenis de Los Cabos (ATC) celebra una edición especial en 2026, ya que del 27 de julio al 1 de agosto alberga su décimo aniversario.

El Cabo Sports Complex (CSC), su hogar exclusivo desde 2021, aspira a recibir más de 30,000 espectadores para esta semana, que cuenta con seis jugadores top 50 del ranking: Jiri Lehecka (Chequia), Luciano Darderi (Italia), Francisco Cerúndolo (Argentina), Karen Khachanov (Rusia), Cameron Norrie (Gran Bretaña) y Corentin Moutet (Francia).

El torneo pertenece a la categoría 250, la más baja del ATP Tour y en la que, en esta temporada, hay otros 28 eventos.

Pese a no tener los reflectores de otras sedes ATP 250, como Bastad y Auckland con más de 50 años de antigüedad, Los Cabos intenta trazar su propio camino con inversión y relaciones con jugadores top.

Esto último, principalmente, gracias a las más de tres décadas de vida de su evento hermano, el Abierto Mexicano de Tenis (AMT), que pertenece al nivel ATP 500 y ha llevado tenistas de jerarquía a Acapulco.

El Economista presenta un recuento de datos alrededor del Mifel Tennis Open by Telcel Oppo, reconocido así por ATP por razones de patrocinio.

Sin campeón repetido

Una curiosidad es que, en toda su historia, el Abierto de Los Cabos no ha repetido campeón ni en singles ni en dobles.

El canadiense Denis Shapovalov, ganador del año pasado sin perder un solo set, intentará convertirse en el primero, aunque parte como octavo sembrado en 2026.

Este es el historial de campeones del ATC en singles: el croata Ivo Karlovic en 2016, el estadounidense Sam Querrey en 2017, el italiano Fabio Fognini en 2018, el argentino Diego Schwartzman en 2019, el británico Cameron Norrie en 2021, el ruso Daniil Medvedev en 2022, el griego Stefanos Tsitsipas en 2023, el australiano Jordan Thompson en 2024 y el ya mencionado Shapovalov en 2025.

Ni siquiera se ha repetido nacionalidad de los campeones de singles en nueve ediciones, recordando que el torneo fue cancelado en 2020 debido a la pandemia por covid.

En dobles también han sido ganadores distintos: Purav Raja y Divij Sharan (India) en 2016, Juan Cabal (Colombia) y Treat Huey (Filipinas) en 2017, Miguel Reyes (México) y Marcelo Arévalo (El Salvador) en 2018, Hugo Nys y Romain Arneodo (Mónaco) en 2019, Hans Hach (México) y John Isner (Estados Unidos) en 2021, Miomir Kecmanovic (Serbia) y William Blumberg (Estados Unidos) en 2022, Santiago González (México) y Edouard Roger-Vasselin (Francia) en 2023, Jordan Thompson y Max Purcell (Australia) en 2024, así como JJ Tracy y Robert Cash (Estados Unidos) en 2025.

Sólo hay un caso especial en una década: Jordan Thompson, campeón de singles y dobles en 2024.

Millones en premios

En cuanto a premios económicos, el ATC habrá repartido exactamente 8 millones 602,470 dólares entre todos sus participantes de 2016 a 2026.

La suma proviene de documentos oficiales que son públicos en el sitio web de ATP. La edición con mayor bolsa fue 2024, siendo la única que rebasó el millón de dólares (1,005,620).

Por el contrario, la más baja fue la de 2021 con 694,655 dólares. Cabe señalar que ese año no hubo asistentes al torneo por las medidas de ATP respecto a la pandemia.

Esos años coinciden con los premios más altos y bajos para los campeones. Jordan Thompson recibió 139,190 dólares por el título en 2024; en contraste, Cameron Norrie se quedó con 58,705 en 2021. En 2026, el vencedor será compensado con 138,370.

Estas cifras pertenecen exclusivamente a los premios por rendimiento deportivo. A nivel general, el ATC ha invertido “entre 12 y 14 millones de dólares” a lo largo de esta década, comentó a este diario el director del torneo, José Antonio Fernández, previo a la edición 2026.

Asistencia y seguidores

La primera edición del ATC registró 12,300 asistentes, de acuerdo con cifras compartidas por la empresa organizadora del evento, Mextenis.

En 2025 aumentó casi 200% hasta llegar a 35,073, recordando que desde 2022 el evento se celebra en el Cabo Sports Complex.

Los datos de 2026 serán revelados unos días después de la clausura el 1 de agosto. Este año contó con la creación de una nueva cancha, por lo que el total en el complejo llegó a seis.

En cuanto a seguidores en redes sociales, el torneo acumula más de 61,000 entre Instagram, Facebook, Tiktok, X y Youtube.

Esta área es una tarea pendiente si se compara con el AMT, que solamente en Instagram cuenta con más de 73,000 seguidores.

Impacto en México

México cuenta con dos torneos dentro del ATP Tour en la actualidad: el AMT de Acapulco, celebrado en febrero, y el ATC de Los Cabos, usualmente programado entre julio y agosto, aunque en 2024 tuvo la peculiaridad de disputarse a inicios de año.

Según datos de Mextenis, el ATC comenzó con una derrama económica de 87 millones de pesos que creció hasta 133.6 en 2025.

Una de las principales razones es que duplicaron su cuota de patrocinadores de 16 en el año de la inauguración a 38 en la actualidad, destacando a Mifel como el poseedor del naming right y a Telcel Oppo como el presentador.

El beneficio no sólo está del lado del torneo, como retrató Javier Cruz, director de producto digital de Mifel, previo al décimo aniversario del torneo.

“Para Mifel, toda Baja California es una zona muy relevante. Tenemos una alta actividad en esa zona y para nosotros es importante no sólo apoyar la parte financiera sino también deportiva. Hoy ya tenemos más de medio millón de clientes digitales y eso habla bien de lo que se ha hecho en conjunto con la parte deportiva”.

El ATC servirá como puente para la gira de Norteamérica rumbo al último Grand Slam de la temporada. Inmediatamente después del torneo en Los Cabos se disputarán los Masters 1000 de Canadá y Cincinnati para luego dar paso al US Open a partir del 31 de agosto.