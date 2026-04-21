Clip ve como "alivio temporal" la reducción de comisiones en pagos con tarjetas en gasolineras

Reducir las comisiones por pagos con tarjetas crédito o débito en las gasolineras, tal como lo propuso la presidenta Claudia Sheinbaum, puede ser una solución temporal en medio del repunte de los combustibles por la guerra en Irán pero no un remedio a largo plazo.

Así lo consideró la directora de asuntos externos de Clip, Myriam Cosío, quien además aseguró que bajar los altos precios de la gasolina no se soluciona solo con que un jugador (en este caso el sector financiero) aporte de su propio bolsillo.

“(Reducir las comisiones) va a hacer que el impacto económico de la guerra no sea tan profundo, pero también es un hecho que iniciativas como esta de largo plazo no solucionan el problema”, afirmó durante la transición del consejo directivo de la Asociación Fintech México.

Finalmente, resaltó que para que la propuesta de la presidenta Sheinbaum pueda ser viable, se necesita de la suma de voluntades en una cadena muy compleja como lo es la del mercado de combustibles.

Clip es una fintech de pagos digitales que ofrece terminales de puntos de venta para que los negocios puedan cobrar con tarjetas de crédito, débito, vales y otros medios de pagos digitales.

En México, la comisión por pago con tarjeta en gasolineras puede llegar hasta el 3.5% del total de la venta.

Sin embargo, el gobierno federal y la banca buscan implementar un acuerdo para eliminar estas comisiones, para de esta manera fomentar pagos digitales y al mismo tiempo apoyar el bolsillo de los mexicanos.

“Hay una comisión que se cobra por tener la maquinita (para cobrar con tarjeta). Entonces se está llegando a un acuerdo para que no se cobre la comisión de la maquinita”, dijo la presidenta Sheinbaum la semana pasada.