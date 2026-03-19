Pago de gasolinas y casetas será digital a partir de este año, anuncia Sheinbaum en la Convención Bancaria

Cancún, Quintana Roo.- Como parte del proceso de digitalización de la economía que impulsan el Gobierno Federal y la banca, a partir de este año se acabarán los pagos en efectivo en gasolineras y casetas, anunció la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

Al encabezar la inauguración de la 89 Convención Bancaria, la jefa del Ejecutivo destacó que, además y de acuerdo con el Banco de México (Banxico), se van a simplificar los pagos a través de la plataforma Cobro Digital, CoDi, para que sean más sencillos y con cero comisiones.

“Nuestro objetivo es que este año, a través de los sistemas que trabajemos con la banca, hagamos obligatorio el pago de las gasolinas y de las casetas de manera digital”, dijo.

Agregó: “esto va a permitir que podamos avanzar en la digitalización del país a través de muchos otros esquemas”.

La posibilidad de que algunos pagos empiecen a ser digitales, sobre todo servicios públicos, ha sido una propuesta de la banca, como parte del objetivo de disminuir cada vez más el uso del efectivo, que hoy es la principal forma de transacción con alrededor de 80 por ciento.

En este mismo evento, la gobernadora del Banxico, Victoria Rodríguez Ceja, anunció que se pusieron a consulta pública este jueves, las reformas para homologar la experiencia de los usuarios en transferencias electrónicas de fondos a través de dispositivos móviles.

La presidenta resaltó que otra medida en este sentido, es que el Banco del Bienestar, entrará también en un proceso de digitalización que permita que los pagos se hagan también de manera digital, sin necesidad de la utilización del efectivo.

Simplificación de trámites

De igual forma, recordó que recientemente fue aprobada una reforma constitucional que simplifica los trámites para las empresas.

“El objetivo es unificar todos los permisos para la inversión, en un proceso también de digitalización, a través de una ventanilla única. Estamos asesorando a todos los municipios a través de la Agencia de Transformación Digital”, detalló.

Banca reconoce impulso gubernamental

Al respecto, el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Emilio Romano, reconoció y agradeció los proyectos del gobierno para facilitar los pagos electrónicos en el país, y añadió que medidas como la anunciada, pueden ampliarse a programas sociales y cobros en los tres niveles de gobierno.

“Estas medidas nos van a permitir simplificar los pagos”, subrayó.

Incentivos para pagos en gasolineras

En esta misma línea, el presidente de los banqueros resaltó que el gremio propone eliminar, de manera temporal, la tasa de intercambio para pagos con tarjetas en gasolineras, confiando en que este esfuerzo se traduzca en una reducción de costos.

“Para ello solicitaremos el compromiso del sector gasolinero, para que adopte el CoDi como medio de pago”, puntualizó.