Sheinbaum impulsa digitalización de la economía; destaca papel activo del Banxico

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que se trabaja en una estrategia conjunta con instituciones financieras para acelerar la digitalización de la economía, reducir el uso de efectivo y ampliar la inclusión bancaria en el país.

Durante su conferencia de prensa mañanera, la primera mandataria explicó que uno de los principales objetivos es fomentar el uso de pagos electrónicos en todos los niveles, desde pequeños comercios hasta grandes empresas.

“El objetivo es avanzar a que haya menos efectivo”, señaló, al destacar que esto permitirá mayor dinamismo económico y mejores indicadores financieros.

Indicó que esta transición se apoyará en herramientas ya desarrolladas por el Banco de México, el cual —subrayó— ha tenido un papel “muy activo” no sólo en el control de la inflación, sino también en la modernización del sistema de pagos, manteniendo su autonomía.

Como parte de las acciones, Sheinbaum Pardo adelantó que se facilitará la apertura de cuentas bancarias sin necesidad de contar inicialmente con Registro Federal de Contribuyentes (RFC), con el objetivo de incorporar a personas que actualmente operan fuera del sistema financiero formal.

Según se dijo, estas cuentas, conocidas como N2 o N3, permitirán a los usuarios bancarizarse primero y posteriormente avanzar hacia su formalización fiscal mediante esquemas progresivos en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria.

La titular del Ejecutivo también señaló que la banca comercial se comprometió a incrementar el acceso al crédito, especialmente para micro y pequeñas empresas, como parte de este proceso de inclusión financiera.

Entre las metas iniciales del plan, mencionó que se busca que el pago en casetas carreteras sea completamente electrónico en el corto plazo, y que hacia finales de 2026 las gasolineras adopten en su mayoría este mismo esquema, eliminando el uso de efectivo.

Además, destacó que la estrategia toma como referencia experiencias internacionales en países como India, Brasil y China, donde la digitalización de pagos ha contribuido a reducir la informalidad y aumentar la inclusión financiera.