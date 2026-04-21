En Sinaloa reconocen a 46 policías de la primera generación del Grupo de Operaciones Especiales 2026

⁠El titular de Seguridad Pública del Estado, General Sinuhé Téllez, dirigió un mensaje de reconocimiento a las mujeres y hombres que concluyeron su preparación y destacó que es un alto honor pertenecer a este grupo especial de la policía de Sinaloa

Culiacán, Sinaloa, 21 de abril de 2026.- La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa llevó a cabo la ceremonia de entrega de constancias y reconocimientos a 46 elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), quienes culminaron satisfactoriamente el curso de adiestramiento para integrarse a la primera generación del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) del 2026.

El evento, realizado en las instalaciones de la dependencia estatal, fue encabezado por el secretario de Seguridad Pública del Estado, General Sinuhé Téllez López, quien dirigió un mensaje de reconocimiento a las mujeres y hombres que concluyeron su preparación e inician funciones en el GOES. Asimismo, los exhortó a desempeñar su labor con honestidad y profesionalismo, destacando que es un alto honor pertenecer a este grupo especial de la policía estatal de Sinaloa.

De igual manera, expresó su agradecimiento a las familias de los elementos por su presencia, subrayando el orgullo que representa acompañarlos en este importante logro.

Durante su participación, un instructor del GOES señaló que el adiestramiento es fundamental en toda institución de seguridad, ya que garantiza las capacidades y condiciones necesarias para cumplir con las funciones asignadas.

Enfatizó que es un compromiso permanente de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa velar por la seguridad y el prestigio de la institución, alentando a los integrantes del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa a tener siempre presente este principio en el desempeño de sus responsabilidades, tanto dentro como fuera de la corporación.

Por su parte, una de las seis mujeres que concluyeron esta capacitación motivó a sus compañeros a valorar los conocimientos adquiridos durante el curso, para que estos se reflejen en un ejercicio profesional íntegro a lo largo de su carrera policial y los exhortó a no olvidar las metas que los impulsaron a culminar esta etapa, invitándolos a continuar poniendo en alto el nombre de la corporación estatal, con la disciplina que distingue a los policías y el compromiso de superarse día con día.

Los 46 nuevos integrantes del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa recibieron su constancia por parte de los funcionarios de la Secretaría que presidieron la ceremonia, en la cual tres policías fueron distinguidos con un reconocimiento especial por su destacado desempeño durante el curso.

A través de la capacitación continua de sus elementos, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado reafirma su compromiso con la sociedad sinaloense de brindar la tranquilidad que merece.