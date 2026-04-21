La Unión Europea no alcanza un acuerdo sobre nuevas sanciones contra Israel

Los 27 miembros de la Unión Europea no lograron este martes imponer nuevas sanciones contra Israel a pesar de las peticiones de varios países, entre ellos España, reconoció la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas.

Durante una reunión de los ministros de Exteriores en Luxemburgo, España e Irlanda reclamaron la suspensión total del acuerdo de asociación entre la UE e Israel del año 2000, que creó una zona de libre comercio condicionada al respeto de los derechos humanos y de los principios democráticos.

Pero países como Alemania e Italia se opusieron.

"No había en la sala apoyo para esta medida", que requiere la unanimidad de los Veintisiete para ser adoptada, dijo Kallas a la prensa tras la reunión.

El jefe de la diplomacia alemana, Johann Wadephul, consideró "inapropiada" la propuesta y su hómólogo italiano, Antonio Tajani, dijo que bloquear un acuerdo comercial no es "una herramienta útil, ya que equivale a golpear a toda la población israelí".

España, Irlanda y Eslovenia quieren romper el acuerdo y firmaron una carta para reclamar la "revisión" de este texto. "Si no lo hacemos, nuestra credibilidad se perderá", juzgó el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares.

"¿Qué más tiene que pasar para que la Unión Europea se vea sacudida por las violaciones sistemáticas del derecho internacional y de los derechos humanos cometidas por Israel?", añadió.

El presidente francés, Emmnauel Macron, dijo por su parte que es "legítimo" cuestionar el acuerdo si Israel no cambia de política.

La actitud de los europeos se ha endurecido tras la guerra en la Franja de Gaza, las últimas ofensivas israelíes en Líbano y la aprobación, hace tres semanas, de una ley que instaura la pena de muerte solo para los palestinos.

La UE es el principal socio comercial de Israel, país al que Alemania vende armamento, entre otros productos.

La Comisión Europea también propuso hace varios meses sanciones contra colonos extremistas en Cisjordania, pero el veto de Hungría ha impedido hasta ahora tomar una decisión al respecto.