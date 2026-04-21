¿Aún sin boleto? FIFA lanza venta de última hora para el Mundial 2026: Así puedes conseguir entradas

La FIFA anunció la apertura de una fase de venta de “última hora” para la Copa Mundial de la FIFA 2026, con un nuevo lote de boletos disponibles para los 104 partidos del torneo.

La venta iniciará el miércoles 22 de abril a las 10:00 horas (tiempo del centro de México) a través del portal oficial FIFA.com/tickets, donde los aficionados podrán adquirir entradas en distintas categorías. La venta estará abierta hasta el 19 de julio.

¿Cómo comprar boletos para el Mundial 2026?

El proceso de compra se realizará bajo el esquema de orden de solicitud, por lo que los boletos se asignarán conforme los usuarios completen su registro y pago. Debido a la alta demanda, se habilitarán filas virtuales para gestionar el acceso a la plataforma.

Los aficionados podrán:

Elegir boletos en categorías 1, 2 y 3

Seleccionar asientos específicos en el mapa del estadio

Utilizar la opción “Reservar el mejor asiento”

Recibir confirmación inmediata tras completar el pago

En algunos casos, también habrá disponibilidad de asientos en primera fila.

Venta continuará hasta la final del torneo

La FIFA detalló que esta fase estará abierta de manera continua hasta la final del Mundial, programada para el 19 de julio, con liberación constante de boletos adicionales sujetos a disponibilidad.

Asimismo, seguirá activo el mercado oficial de reventa, donde los aficionados que no puedan asistir podrán vender sus entradas de forma segura.

Más de 5 millones de boletos ya vendidos

A poco más de 50 días del arranque del torneo, la FIFA informó que ya se han vendido más de cinco millones de boletos, lo que perfila a esta edición como la de mayor asistencia en la historia.

El récord actual, de 3.5 millones de espectadores, se estableció en el Mundial de 1994 celebrado en Estados Unidos. La edición de 2026 será la más grande hasta ahora, con 48 selecciones, tres países sede (México, Estados Unidos y Canadá) y una duración de 39 días.

Boletos no garantizan ingreso a países sede

El organismo internacional reiteró que contar con un boleto no garantiza el ingreso a los países anfitriones, por lo que los asistentes deberán cumplir con los requisitos migratorios correspondientes.

En el caso de Estados Unidos, se recomienda a los aficionados iniciar con anticipación los trámites de visa. Mientras tanto, la FIFA mantiene su enfoque en garantizar la organización del torneo y facilitar el acceso del público a los partidos.