Fiscalía de Florida abre investigación contra OpenAI por el papel de ChatGPT en tiroteo en 2025

La Fiscalía de Florida anunció una investigación contra OpenAI después de que su asistente de Inteligencia Artificial, ChatGPT, ofreciera presuntamente consejos detallados sobre armas al sospechoso del tiroteo en la Universidad Estatal de Florida en Tallahassee, que se saldó con al menos dos muertos y varios heridos.

"Florida está a la vanguardia en la lucha contra el uso de la IA en actividades delictivas; si ChatGPT fuera una persona, se enfrentaría a cargos de asesinato", declaró el fiscal general de Florida, James Uthmeier, en un comunicado publicado por su oficina.

Uthmeier explicó en rueda de prensa que enviarán citaciones a los responsables de la empresa. "Hemos observado un aumento en las autolesiones y los suicidios entre jóvenes que usan esta plataforma. También hemos visto a personas usarla para participar en actividades delictivas, como pornografía infantil", dijo.

La Fiscalía de Florida ha reunido numerosos mensajes que el sospechoso intercambió con ChatGPT, entre ellos sobre el tipo de arma que debía de utilizar durante el tiroteo, la munición adecuada para cada una de ellas o incluso qué tipo de armas serían más efectivas a corta distancia.

"ChatGPT también le indicó la hora del día más apropiada para el tiroteo, con el fin de interactuar con más personas, y el lugar del campus donde encontraría una mayor concentración de gente", explicó, agregando que el objetivo ahora es recabar información por parte de la empresa sobre los procesos internos relacionados con autolesiones y amenazas de ataques.

Uthmeier ha precisado que, tras una revisión inicial, "todo parece indicar que desarrolló" el plan del tiroteo "después de un intenso intercambio" con ChatGPT que incluía también comentarios sobre suicidio. "Es muy preocupante", ha dicho.

El anuncio de la investigación, que pretende determinar si OpenAI tiene responsabilidad por las acciones de ChatGPT, se produce después de que Uthmeier anunciase a principios de abril una investigación de carácter civil que continuará de forma paralela al proceso penal.

El sospechoso del tiroteo registrado en abril de 2025 en la Universidad Estatal de Florida, un joven identificado como Phoenix Ikner, es hijastro de una ayudante del sheriff del condado de León. Según informó la Policía, la pistola que portaba cuando fue detenido pertenecía a su madrastra.