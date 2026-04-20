La guerra de Irán ha puesto fin a un año de promesas económicas

ITHACA—Antes de que Donald Trump lanzara su guerra contra Irán, la economía mundial se encaminaba hacia un año de crecimiento aceptable, a pesar de los obstáculos estructurales derivados de la volatilidad de la política comercial, el aumento de la deuda pública y la fragmentación geopolítica. La última actualización del índice Brookings-FT TIGER (Índices de Seguimiento para la Recuperación Económica Global) muestra que los mercados financieros estaban en auge en muchos países y que la confianza del sector privado se estaba recuperando. Además, el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos contra los aranceles del “Día de la Liberación” de Trump fue un buen augurio para el comercio mundial, aunque no garantizaba un futuro predecible.

Pero la guerra con Irán ha desestabilizado la economía mundial y casi con toda seguridad provocará un repunte de la inflación. La duración de este repunte y si el crecimiento se verá afectado sustancialmente dependerán de la rapidez con que termine la guerra. La falta de una solución al conflicto en las próximas semanas, sumada a la posibilidad de que la guerra se extienda a zonas más amplias de Oriente Medio, supone un peligro considerable para las perspectivas económicas mundiales.

Las dos preguntas clave, entonces, son si la guerra terminará relativamente pronto y sin daños sustanciales a la infraestructura energética en el Golfo; y si terminará de manera que permita una paz regional duradera. Dado que la situación sigue siendo muy cambiante, nos centraremos en las fuentes subyacentes del dinamismo del crecimiento prebélico en las principales economías, ya que esto proporciona una base para evaluar la gravedad con la que la guerra podría afectar las perspectivas macroeconómicas.

Por su parte, la economía estadounidense parecía encaminarse hacia otro año de crecimiento sólido, a pesar de algunos indicios de desaceleración en el mercado laboral. La inflación se había estabilizado, aunque por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal, y el fuerte gasto de los consumidores, la continua inversión en IA y el aumento de la productividad impulsaban la economía y los mercados bursátiles. Sin embargo, la guerra con Irán presagia un mayor aumento del gasto deficitario y de la deuda federal, con un incremento significativo en los rendimientos de los bonos del Tesoro. El dólar, que se había debilitado ligeramente a principios de año, se ha fortalecido a medida que los inversores buscan seguridad.

El desempeño económico en la eurozona se mantuvo desigual al inicio del año. Francia continuó lidiando con un déficit presupuestario, una situación política turbulenta y un bajo gasto de los consumidores, mientras que Alemania se encaminaba hacia una modesta recuperación, aunque con una confianza del sector privado aún frágil. Países Bajos, Italia y España mostraron un mayor dinamismo de crecimiento. Sin embargo, la dependencia de los países de la eurozona de la energía importada y la sólida demanda externa de sus exportaciones los hacen vulnerables a las subidas de precios, lo que podría frenar el crecimiento o perpetuar una recesión global más amplia.

Japón, también un importante importador de energía, se enfrenta a desafíos similares, incluida la posibilidad de una mayor inflación, especialmente si el yen continúa debilitándose. El Reino Unido sigue afectado por la caída de la inversión del sector privado, así como por el débil gasto de los consumidores y el escaso crecimiento de la productividad. Ninguno de los dos países tiene mucho margen de maniobra para utilizar la política fiscal y mitigar el impacto del aumento de los precios de la energía.

Luego está China, cuya economía mostró signos de estabilización a principios de este año. Las exportaciones seguían siendo el principal motor de crecimiento, pero el consumo interno, la inversión y la producción industrial comenzaban a repuntar. Es probable que las reservas de combustibles fósiles de China, junto con su progreso en la adopción de alternativas más limpias, la protejan temporalmente de los peores efectos del aumento de los precios de la energía.

China también tiene margen para utilizar tanto la política monetaria como la fiscal para amortiguar el impacto a corto plazo. Sin embargo, su gobierno no ha mostrado urgencia alguna para abordar los problemas arraigados en el sector inmobiliario, los mercados financieros y la estructura de las finanzas públicas, por no mencionar un modelo de crecimiento desequilibrado caracterizado por un consumo de los hogares débil.

India parecía encaminarse a otro año de crecimiento récord gracias a una baja inflación, una política fiscal disciplinada y un sector manufacturero en auge; sin embargo, estas tendencias ahora están en entredicho. La dependencia de India de la energía importada deja a sus consumidores y fabricantes altamente vulnerables a las fluctuaciones de precios, preocupaciones que se reflejan en una fuerte depreciación de la rupia india y la caída de los precios de las acciones. Al mismo tiempo, el aumento de los precios del petróleo podría impulsar la economía rusa, lo que podría tener como efecto secundario la prolongación de la guerra en Ucrania, incrementando así la inestabilidad geopolítica.

Finalmente, la guerra con Irán ha asestado un golpe especialmente duro a las economías de bajos ingresos, muchas de las cuales parecían estar preparadas para un año de crecimiento excepcional. Estas economías dependen en gran medida de la importación de fertilizantes, petróleo y gas, y aproximadamente la mitad de sus gastos familiares se destinan a alimentos y energía. Dado que la mayoría carece de margen de maniobra política, el aumento vertiginoso de los precios de la energía y los alimentos perjudicará gravemente sus perspectivas de crecimiento.

Este es un momento extraordinariamente difícil para los responsables políticos, quienes buscan maneras de proteger sus economías y a sus ciudadanos del impacto económico de la guerra. Los banqueros centrales, en particular, se encuentran en una situación complicada al sopesar el doble riesgo de un aumento prolongado de la inflación y un debilitamiento del crecimiento.

Las finanzas públicas de muchas de las principales economías avanzadas ya se encuentran en una situación precaria. Los elevados déficits fiscales y los altos niveles de deuda limitan el margen de maniobra, y el aumento de los tipos de interés en algunos países agrava la situación al incrementar los costes del servicio de la deuda pública. Ante la inestabilidad económica y geopolítica convertida en la nueva normalidad, la guerra de Irán subraya la importancia de mantener mecanismos de protección y de invertir en resiliencia económica.

El autor

Eswar Prasad, profesor de Economía en la Universidad de Cornell e investigador sénior en la Brookings Institution, es autor de The Doom Loop: Why the World Economic Order Is Spiraling into Disorder (Hurst & Company, 2026).

La autora

Caroline Smiltneks es estudiante de pregrado en la Universidad de Cornell.

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