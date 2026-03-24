Pagos electrónicos instantáneos: más sencillos, rápidos y seguros para detonar su uso

En la 89 Convención Bancaria realizada la semana pasada, uno de los temas centrales, tanto desde el lado gubernamental como del privado, fue el de dar un mayor impulso a los pagos digitales y con ello contribuir, cada vez más, a la reducción del uso del efectivo en el país.

Hoy ya hay diferentes alternativas que, sin embargo, no han tenido el impacto que se esperaba. Las plataformas Cobro Digital (CoDi) y Dinero Móvil (Dimo), ambas desarrolladas y administradas por el Banco de México (Banxico), son complementarias al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) y corren por la misma vía.

Ni CoDi –que son pagos electrónicos a través de la lectura de códigos QR– ni Dimo –transferencias a través del número de celular–, han tenido el impacto deseado, por lo que, desde la banca privada, el gobierno y el Banxico, se busca su simplificación para este mismo año.

Por ello, en el marco de la 89 Convención Bancaria y ante la presidenta Claudia Sheinbaum, la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez, informó que el organismo central inició una consulta pública para reformar diversas regulaciones en materia de transferencias electrónicas, con el propósito de ofrecer al público el envío de transferencias de manera intuitiva, fácil y rápida, a través de dispositivos móviles.

“Destaca la necesidad de simplificar la experiencia de uso, para que la población realice transferencias electrónicas estandarizadas y en un mínimo de pasos en sus dispositivos móviles”, dijo la gobernadora durante su participación.

Agregó: “ofrecer una alternativa con estas características, busca mitigar parte de las fricciones e ineficiencias que hoy se trasladan a la población, en el momento de recurrir a las transferencias como medio de pago instantáneo, colocando a las personas usuarias del sistema financiero, al frente de la discusión y ofreciendo una alternativa alcanzable, a quienes hoy están excluidos del sistema de pagos electrónicos”.

De acuerdo con el proyecto de Banxico, se trata de modificaciones a ciertas circulares, a efecto de homologar la experiencia del usuario en transferencias electrónicas a través de dispositivos móviles.

Hacerlo más sencillo: ABM

En el marco de la convención bancaria, el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Emilio Romano, coincidió en que se tienen que que mejorar y eficientar los canales de pago digital.

“El CoDi y Dimo, pues no sabemos (a veces) ni cómo se usan ni para qué, y es en parte porque no lo hemos homologado, simplificado, de manera pareja”, puntualizó.

En este sentido, destacó la publicación de las reglas por parte del Banxico, lo que permitirá homologar los criterios para que se puedan operar, de manera más fácil, los códigos QR, de barras o el contacto telefónico.

Ejemplo del compromiso de digitalizar los pagos, es que la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó en el mismo evento que este año, los pagos en gasolineras y casetas de peaje, serán solo digitales, y la medida podría ampliarse a otros servicios.