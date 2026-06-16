Cifra récord de trabajadores retiró recursos de Afores por desempleo en los primeros 5 meses del año

Un número récord de trabajadores retiraron por desempleo la mayor cifra de dinero de las Afores de la que se tenga registro para los primeros cinco meses de 2026.

De enero a mayo de 2026, un total de 851,837 trabajadores retiraron por desempleo de sus Afores más de 18,346 millones de pesos, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

El monto, que es un récord histórico para un periodo similar, representa un crecimiento de 26% en comparación con enero-mayo de 2025.

Además, el número de retiros por desempleo igualmente representa una cifra récord para un periodo similar, y supera en 11,680 al número de retiros realizados en los primeros cinco meses del año anterior.

El retiro por desempleo promedio en enero-mayo de 2026 fue de 21,537 pesos, mientras que el retiro promedio en el mismo periodo de 2025 fue de 19,666 pesos.

¿Por qué crecen los retiros por desempleo?

La Consar ha atribuido el crecimiento del monto de los retiros por desempleo a que “coyotes” o intermediarios informales ayudan a trabajadores a retirar ilegalmente miles de pesos de sus cuentas de ahorro mediante un esquema de simulación, cobrándoles una alta comisión sobre el monto retirado.

El esquema consiste en que se da de alta en el Seguro Social durante unos días a trabajadores desempleados con un salario alto, para después así poder retirar la mayor cantidad de recursos posible.

Por su parte, la Asociación Mexicana de Afores (Amafore) ha explicado que el monto de los retiros por desempleo ha aumentado considerablemente en los últimos años debido al crecimiento de los salarios, así como a las mayores aportaciones obligatorias a las Afores.

Y es que el retiro por desempleo se hace conforme al salario mínimo o bien a partir de los ahorros totales que un trabajador tiene en su cuenta afore.

¿De cuáles Afores se retiró más dinero?

Las cinco Afores de las que más dinero retiraron los trabajadores por desempleo en enero-mayo de 2026 fueron:

Coppel: 3,984 millones de pesos.

Azteca: 3,011 millones de pesos.

Banamex: 2,672 millones de pesos.

XXI Banorte: 2,661 millones de pesos.

SURA: 2,198 millones de pesos.

¿En cuáles Afores se registraron los mayores retiros por desempleo?

Las cinco Afores de las que más retiros por desempleo se hicieron fueron: