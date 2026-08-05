Los nominados al Ariel 2026 posan en Estudios Churubusco

A unas semanas de la entrega del Premio Ariel 2026, los Estudios Churubusco reunieron este miércoles a parte de la comunidad cinematográfica que competirá por la máxima distinción del cine mexicano.

Actrices, actores, directores y especialistas de distintas áreas participaron en el tradicional encuentro de nominados con la prensa especializada, en una jornada de convivencia y sesiones fotográficas que antecede a la ceremonia organizada por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), a llevarse a cabo el 3 de octubre, de vuelta en la Ciudad de México, en los Estudios Churubusco.

Entre los asistentes retratados durante el encuentro destacaron el director David Pablos, la actriz Mónica del Carmen, la cineasta y actriz Ángeles Cruz, el actor Roberto Sosa, así como Mariano Sosa, Osvaldo Sánchez, Diana Serrano y Andrea León, quienes forman parte de la lista de candidatos por sus respectivos trabajos en largometrajes y áreas técnicas a reconocerse este año.

Arcelia Ramírez, actriz.Rosario Servin

Pasarela de estella del cine mexicano

Uno de los nombres más visibles fue el de David Pablos, quien vuelve a figurar entre los nominados gracias a “En el camino”, largometraje que se convirtió en el gran protagonista de las nominaciones al encabezar la lista de candidaturas, con 13 en total. La película aspira a los principales reconocimientos, entre ellos Mejor Película y Mejor Dirección, consolidándose como la producción a vencer en esta edición.

También estuvo presente Mónica del Carmen, una de las intérpretes más reconocidas del cine mexicano contemporáneo, quien suma una nueva nominación a una trayectoria marcada por personajes de gran intensidad dramática y por su constante presencia en proyectos de autor. En esta ocasión, Del Carmen compite en la categoría a Mejor Actriz por su trabajo en “Las mutaciones”.

Roberto Sosa, actor.Rosario Servin

La actriz, directora y guionista Ángeles Cruz, por su parte, volvió a colocarse entre las figuras relevantes del Ariel, en esta ocasión por su trabajo a Mejor Coactuación Femenina por la cinta “Las locuras”, del cineasta Rodrigo García. Su contraparte, Roberto Sosa, está nominado en la misma cinta en la categoría de coactuación masculina.

En los últimos años su trabajo ha contribuido a ampliar la representación de las comunidades indígenas dentro del cine nacional, tanto desde la actuación como desde la realización cinematográfica, convirtiéndose en una de las creadoras más consistentes de su generación.

Ángeles Cruz, directora y actriz.Rosario Servin

A ellas se sumaron Mariano López Sosa y Osvaldo Sánchez (ambos actores de “En el camino”), así como Diana Serrano, nominada por su actuación principal por la cinta “Juana”, ópera prima de Daniel Giménez Cacho.

La edición 68 del Premio Ariel llega después de que la AMACC recibiera 151 producciones inscritas para consideración, entre largometrajes, cortometrajes y cintas iberoamericanas. Tras el proceso de votación de sus integrantes quedaron definidas las candidaturas que competirán por las estatuillas en las distintas categorías.

Mariano Sosa.Rosario Servin

Además de “En el camino”, entre las producciones con mayor presencia en las nominaciones se encuentran “El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)”, con ocho nominaciones, y “Vainilla”, con seis menciones en total, títulos que lograron posicionarse en varias de las categorías principales y técnicas, configurando una competencia que vuelve a poner de relieve la diversidad de propuestas del cine mexicano reciente.

El encuentro en los Estudios Churubusco se ha convertido en una tradición previa a la ceremonia del Ariel, al reunir en un mismo espacio a los distintos equipos creativos y técnicos que integran la industria cinematográfica nacional.

Lista de nominados al Ariel 68

Actor

Andrés Catzín - Cosmos

Ernesto Rocha - Adiós, amor

Hoze Meléndez - Cocodrilos

Mauricio Isaac - Café Chairel

Osvaldo Sánchez - En el camino

Actriz

Ángela Molina - Cosmos

Diana Sedano - Juana

Emma Dib - La eterna adolescente

Mónica del Carmen - Las mutaciones

Natalia Reyes - Aún es de noche en Caracas

Coactuación Femenina

Arcelia Ramírez - Cocodrilos

Margarita Sanz - Juana

Ángeles Cruz - Las locuras

Ruth Ramos - La eterna adolescente

Teresita Sánchez - Cocodrilos

Coactuación Masculina

Bernardo Gamboa - El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)

Héctor Kotsifakis - Pérdida total

Manuel Cruz Vivas - Cocodrilos

Mariano López Sosa - En el camino

Roberto Sosa - Las locuras

Cortometraje Animación

Azulesepia - Dir. Luis Manuel Villarreal Dávila

Desdoblándome - Dir. Natalia Pájaro

Te prometo violencia - Dir. Juan María León Piña

Teatro Secreto - Dir. Diego Martínez Gutiérrez

Wing Shop - Dir. Andrea León Gutiérrez, Gabriela Rojas Bustos, Sascha Schmit

Cortometraje Documental

La mar - Dir. Jean Chapiro Uziel

Las voces del despeñadero - Dir. Victor Rejón, Irving Serrano

Mácula - Dir. Mariana Xochiquétzal Rivera García

Mujer de barro - Dir. Concepción Vásquez

Toda la vida para siempre - Dir. Sebastián Molina Ruiz

Cortometraje Ficción

Azul - Dir. David Karlak

Crónica menor - Dir. Francisco Usiel

Oc ni temiki (sigo soñando) - Dir. Misael Alva

Techiq - Dir. Missael Sánchez Arce / Una torreta en llamas - Dir. Humberto Flores Jáuregui

Dirección

David Pablos - En el camino

Ernesto Martínez Bucio - El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)

Gabriel Mascaro - O último azul

Lucía Gajá - Vidas en la orilla

Pablo Pérez Lombardini - La reserva

Diseño de Arte

Belén Estrada - En el camino

Christian Alfredo Galindo García, Consuelo Ileana Martínez Ruiz - Autos, mota y rocanrol

Daniela Rojas - Juana

Ezra Buenrostro - Aún es de noche en Caracas

Salvador Parra - Vainilla

Edición

Alfonso Gastiaburo, Ana García, Lucía Gajá - Vidas en la orilla

Ernesto Martínez Bucio, Karen Plata, Odei Zabaleta - El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)

Jonathan Pellicer - En el camino / Jorge Marquéz - Gerry Adams: El hombre de Ballymurphy

Omar Guzmán, Sebastián Sepúlveda - O último azul

Efectos Especiales

Arturo Vázquez - Contraataque

Gerardo Muñoz, Omar Israel Ayala de la Peña - Un cuento de pescadores

José Martínez "Josh" - Mujeres del alba

Luis Ambriz - Cocodrilos

Ricardo Arvizu - Aún es de noche en Caracas

Efectos Visuales

Amet Ramos - Un cuento de pescadores

Gaston Alvárez - Autos, mota y rocanrol

Jorge Palma Bermúdez - En el camino

María José Straffon - Soy Frankelda

Paula Siqueira, Raúl "Ratón" Luna - Aún es de noche en Caracas

Fotografía

Germinal Roaux, Inti Briones - Cosmos

Guillermo Garza - O último azul

Juan Pablo Ramírez - Aún es de noche en Caracas

Moritz Tessendorf - La reserva

Ximena Amann (AMC) - En el camino

Guion Adaptado

Javier Peñalosa, Mariana Chenillo - Los dos hemisferios de Lucca

Jimena Montemayor Loyo - Mujeres del alba

Jorge Hérnandez Aldana - La sombra del catire

Jorge Ramírez-Suárez - Las mutaciones

Mariana Josefina Rondón García, María Teresa Ugás Castro - Aún es de noche en Caracas

Guion Original

David Pablos - En el camino

Ernesto Martínez Bucio, Karen Plata - El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)

Gabriel Mascaro, Tibério Azul - O último azul

Germinal Roaux - Cosmos

Pablo Pérez Lombardini - La reserva

Largometraje Animación

La gran historia de la filosofía occidental Dir. Aria L. Covamonas

Soy Frankelda Dir. Arturo Ambriz Rendón, Rodolfo Ambriz Rendón

Largometraje documental

Brigada 2045 Dir. Olivia Luengas Magaña

Gaza, la franja del exterminio Dir. Rafael Rangel

La libertad de Fierro Dir. Santiago Esteinou

Llamarse Olimpia Dir. Indira Cato Cortes

Vidas en la orilla Dir. Lucía Gajá

Maquillaje

Adam Zoller - En el camino

Alejandra Velarde - Vainilla

Gerardo Muñoz - Un cuento de pescadores

Karina E. Monroy - Autos, mota y rocanrol

Karina Rodríguez - Aún es de noche en Caracas

Música original

Andrea Balency-Bearn - En el camino

María Giménez Cacho Goded - Juana

Memo Guerra - O último azul

Yolihuani Curiel Balzareti - Brigada 2045

YOM - La reserva

Ópera Prima

Cocodrilos Dir. J. Xavier Velasco

El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja) - Dir. Ernesto Martínez Bucio

Juana Dir. Daniel Giménez Cacho

La reserva Dir. Pablo Pérez Lombardini

Vainilla Dir. Mayra Hermosillo

Película Iberoamericana

Belén (Argentina) Dir. Dolores Fonzi

La misteriosa mirada del flamenco (Chile) Dir. Diego Céspedes / Los domingos (España) Dir. Alauda Ruiz de Azúa

Manas (Brasil) Dir. Marianna Brennand / Un poeta (Colombia) Dir. Simón Mesa Soto

Revelación actoral

Aurora Dávila - Vainilla / Carolina Guzmán - La reserva

Donovan Said - El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)

Laura Uribe Rojas - El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)

Víctor Miguel Prieto Simental - En el camino

Sonido

Alex de Icaza, David Montero - Autos, mota y rocanrol

Antonio Porém Pires, Lena Esquenazi, Nayuribe Montero - Aún es de noche en Caracas

Arturo Salazar, Liliana Villaseñor, María Alejandra Rojas, Vincent Sinceretti - O último azul

Carlos Cortés Navarrete (C.A.S.), Miguel Mata, Odín Acosta Ascencio - Brigada 2045

Denis Sechaud, Ivan Dumas, Raphaël Sohier - Cosmos

Vestuario

Brenda Gómez - Aún es de noche en Caracas

Felipe Criado - En el camino

Felipe Criado - Cosmos

Gilda Navarro - Vainilla

Gilda Navarro, Joanna Nogueiras Yankelevich - Autos, mota y rocanrol

Mejor Película