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Los nominados al Ariel 2026 posan en Estudios Churubusco
Directores, actrices y especialistas participaron en el tradicional encuentro previo a la ceremonia de la AMACC; entre los asistentes destacaron David Pablos, Mónica del Carmen, Roberto Sosa y Ángeles Cruz, en una edición encabezada por “En el camino” como la película con más nominaciones.
A unas semanas de la entrega del Premio Ariel 2026, los Estudios Churubusco reunieron este miércoles a parte de la comunidad cinematográfica que competirá por la máxima distinción del cine mexicano.
Actrices, actores, directores y especialistas de distintas áreas participaron en el tradicional encuentro de nominados con la prensa especializada, en una jornada de convivencia y sesiones fotográficas que antecede a la ceremonia organizada por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), a llevarse a cabo el 3 de octubre, de vuelta en la Ciudad de México, en los Estudios Churubusco.
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Entre los asistentes retratados durante el encuentro destacaron el director David Pablos, la actriz Mónica del Carmen, la cineasta y actriz Ángeles Cruz, el actor Roberto Sosa, así como Mariano Sosa, Osvaldo Sánchez, Diana Serrano y Andrea León, quienes forman parte de la lista de candidatos por sus respectivos trabajos en largometrajes y áreas técnicas a reconocerse este año.
Pasarela de estella del cine mexicano
Uno de los nombres más visibles fue el de David Pablos, quien vuelve a figurar entre los nominados gracias a “En el camino”, largometraje que se convirtió en el gran protagonista de las nominaciones al encabezar la lista de candidaturas, con 13 en total. La película aspira a los principales reconocimientos, entre ellos Mejor Película y Mejor Dirección, consolidándose como la producción a vencer en esta edición.
También estuvo presente Mónica del Carmen, una de las intérpretes más reconocidas del cine mexicano contemporáneo, quien suma una nueva nominación a una trayectoria marcada por personajes de gran intensidad dramática y por su constante presencia en proyectos de autor. En esta ocasión, Del Carmen compite en la categoría a Mejor Actriz por su trabajo en “Las mutaciones”.
La actriz, directora y guionista Ángeles Cruz, por su parte, volvió a colocarse entre las figuras relevantes del Ariel, en esta ocasión por su trabajo a Mejor Coactuación Femenina por la cinta “Las locuras”, del cineasta Rodrigo García. Su contraparte, Roberto Sosa, está nominado en la misma cinta en la categoría de coactuación masculina.
En los últimos años su trabajo ha contribuido a ampliar la representación de las comunidades indígenas dentro del cine nacional, tanto desde la actuación como desde la realización cinematográfica, convirtiéndose en una de las creadoras más consistentes de su generación.
A ellas se sumaron Mariano López Sosa y Osvaldo Sánchez (ambos actores de “En el camino”), así como Diana Serrano, nominada por su actuación principal por la cinta “Juana”, ópera prima de Daniel Giménez Cacho.
La edición 68 del Premio Ariel llega después de que la AMACC recibiera 151 producciones inscritas para consideración, entre largometrajes, cortometrajes y cintas iberoamericanas. Tras el proceso de votación de sus integrantes quedaron definidas las candidaturas que competirán por las estatuillas en las distintas categorías.
Además de “En el camino”, entre las producciones con mayor presencia en las nominaciones se encuentran “El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)”, con ocho nominaciones, y “Vainilla”, con seis menciones en total, títulos que lograron posicionarse en varias de las categorías principales y técnicas, configurando una competencia que vuelve a poner de relieve la diversidad de propuestas del cine mexicano reciente.
El encuentro en los Estudios Churubusco se ha convertido en una tradición previa a la ceremonia del Ariel, al reunir en un mismo espacio a los distintos equipos creativos y técnicos que integran la industria cinematográfica nacional.
Lista de nominados al Ariel 68
Actor
- Andrés Catzín - Cosmos
- Ernesto Rocha - Adiós, amor
- Hoze Meléndez - Cocodrilos
- Mauricio Isaac - Café Chairel
- Osvaldo Sánchez - En el camino
Actriz
- Ángela Molina - Cosmos
- Diana Sedano - Juana
- Emma Dib - La eterna adolescente
- Mónica del Carmen - Las mutaciones
- Natalia Reyes - Aún es de noche en Caracas
Coactuación Femenina
- Arcelia Ramírez - Cocodrilos
- Margarita Sanz - Juana
- Ángeles Cruz - Las locuras
- Ruth Ramos - La eterna adolescente
- Teresita Sánchez - Cocodrilos
Coactuación Masculina
- Bernardo Gamboa - El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)
- Héctor Kotsifakis - Pérdida total
- Manuel Cruz Vivas - Cocodrilos
- Mariano López Sosa - En el camino
- Roberto Sosa - Las locuras
Cortometraje Animación
- Azulesepia - Dir. Luis Manuel Villarreal Dávila
- Desdoblándome - Dir. Natalia Pájaro
- Te prometo violencia - Dir. Juan María León Piña
- Teatro Secreto - Dir. Diego Martínez Gutiérrez
- Wing Shop - Dir. Andrea León Gutiérrez, Gabriela Rojas Bustos, Sascha Schmit
Cortometraje Documental
- La mar - Dir. Jean Chapiro Uziel
- Las voces del despeñadero - Dir. Victor Rejón, Irving Serrano
- Mácula - Dir. Mariana Xochiquétzal Rivera García
- Mujer de barro - Dir. Concepción Vásquez
- Toda la vida para siempre - Dir. Sebastián Molina Ruiz
Cortometraje Ficción
- Azul - Dir. David Karlak
- Crónica menor - Dir. Francisco Usiel
- Oc ni temiki (sigo soñando) - Dir. Misael Alva
- Techiq - Dir. Missael Sánchez Arce / Una torreta en llamas - Dir. Humberto Flores Jáuregui
Dirección
- David Pablos - En el camino
- Ernesto Martínez Bucio - El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)
- Gabriel Mascaro - O último azul
- Lucía Gajá - Vidas en la orilla
- Pablo Pérez Lombardini - La reserva
Diseño de Arte
- Belén Estrada - En el camino
- Christian Alfredo Galindo García, Consuelo Ileana Martínez Ruiz - Autos, mota y rocanrol
- Daniela Rojas - Juana
- Ezra Buenrostro - Aún es de noche en Caracas
- Salvador Parra - Vainilla
Edición
- Alfonso Gastiaburo, Ana García, Lucía Gajá - Vidas en la orilla
- Ernesto Martínez Bucio, Karen Plata, Odei Zabaleta - El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)
- Jonathan Pellicer - En el camino / Jorge Marquéz - Gerry Adams: El hombre de Ballymurphy
- Omar Guzmán, Sebastián Sepúlveda - O último azul
Efectos Especiales
- Arturo Vázquez - Contraataque
- Gerardo Muñoz, Omar Israel Ayala de la Peña - Un cuento de pescadores
- José Martínez "Josh" - Mujeres del alba
- Luis Ambriz - Cocodrilos
- Ricardo Arvizu - Aún es de noche en Caracas
Efectos Visuales
- Amet Ramos - Un cuento de pescadores
- Gaston Alvárez - Autos, mota y rocanrol
- Jorge Palma Bermúdez - En el camino
- María José Straffon - Soy Frankelda
- Paula Siqueira, Raúl "Ratón" Luna - Aún es de noche en Caracas
Fotografía
- Germinal Roaux, Inti Briones - Cosmos
- Guillermo Garza - O último azul
- Juan Pablo Ramírez - Aún es de noche en Caracas
- Moritz Tessendorf - La reserva
- Ximena Amann (AMC) - En el camino
Guion Adaptado
- Javier Peñalosa, Mariana Chenillo - Los dos hemisferios de Lucca
- Jimena Montemayor Loyo - Mujeres del alba
- Jorge Hérnandez Aldana - La sombra del catire
- Jorge Ramírez-Suárez - Las mutaciones
- Mariana Josefina Rondón García, María Teresa Ugás Castro - Aún es de noche en Caracas
Guion Original
- David Pablos - En el camino
- Ernesto Martínez Bucio, Karen Plata - El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)
- Gabriel Mascaro, Tibério Azul - O último azul
- Germinal Roaux - Cosmos
- Pablo Pérez Lombardini - La reserva
Largometraje Animación
- La gran historia de la filosofía occidental Dir. Aria L. Covamonas
- Soy Frankelda Dir. Arturo Ambriz Rendón, Rodolfo Ambriz Rendón
Largometraje documental
- Brigada 2045 Dir. Olivia Luengas Magaña
- Gaza, la franja del exterminio Dir. Rafael Rangel
- La libertad de Fierro Dir. Santiago Esteinou
- Llamarse Olimpia Dir. Indira Cato Cortes
- Vidas en la orilla Dir. Lucía Gajá
Maquillaje
- Adam Zoller - En el camino
- Alejandra Velarde - Vainilla
- Gerardo Muñoz - Un cuento de pescadores
- Karina E. Monroy - Autos, mota y rocanrol
- Karina Rodríguez - Aún es de noche en Caracas
Música original
- Andrea Balency-Bearn - En el camino
- María Giménez Cacho Goded - Juana
- Memo Guerra - O último azul
- Yolihuani Curiel Balzareti - Brigada 2045
- YOM - La reserva
Ópera Prima
- Cocodrilos Dir. J. Xavier Velasco
- El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja) - Dir. Ernesto Martínez Bucio
- Juana Dir. Daniel Giménez Cacho
- La reserva Dir. Pablo Pérez Lombardini
- Vainilla Dir. Mayra Hermosillo
Película Iberoamericana
- Belén (Argentina) Dir. Dolores Fonzi
- La misteriosa mirada del flamenco (Chile) Dir. Diego Céspedes / Los domingos (España) Dir. Alauda Ruiz de Azúa
- Manas (Brasil) Dir. Marianna Brennand / Un poeta (Colombia) Dir. Simón Mesa Soto
Revelación actoral
- Aurora Dávila - Vainilla / Carolina Guzmán - La reserva
- Donovan Said - El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)
- Laura Uribe Rojas - El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)
- Víctor Miguel Prieto Simental - En el camino
Sonido
- Alex de Icaza, David Montero - Autos, mota y rocanrol
- Antonio Porém Pires, Lena Esquenazi, Nayuribe Montero - Aún es de noche en Caracas
- Arturo Salazar, Liliana Villaseñor, María Alejandra Rojas, Vincent Sinceretti - O último azul
- Carlos Cortés Navarrete (C.A.S.), Miguel Mata, Odín Acosta Ascencio - Brigada 2045
- Denis Sechaud, Ivan Dumas, Raphaël Sohier - Cosmos
Vestuario
- Brenda Gómez - Aún es de noche en Caracas
- Felipe Criado - En el camino
- Felipe Criado - Cosmos
- Gilda Navarro - Vainilla
- Gilda Navarro, Joanna Nogueiras Yankelevich - Autos, mota y rocanrol
Mejor Película
- El Diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja) | Mandarina Cine | dirigida por Ernesto Martínez Bucio.
- En el Camino | Animal de Luz Films | dirigida por David Pablos.
- La libertad de fierro | Javier Campos López Santiago EStenoli | dirigida por Santiago Esteinou.
- O último azul | Cinevinay, Desvía | dirigida por Gabriel Macaro.
- Vainilla | Huasteca CC, Redrum | dirigida por Mayra Hermosillo.