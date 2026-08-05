Zacatecas inicia conformación de clúster automotriz

Zacatecas inició el proceso de conformación del clúster automotriz, como parte de una estrategia orientada a impulsar el desarrollo industrial, incrementar la competitividad de la entidad y consolidar al sector como uno de los principales motores económicos, informó el gobierno estatal.

El secretario de Economía, Jorge Miranda Castro, explicó que la iniciativa reunirá a empresas del gremio, instituciones de educación superior, centros de investigación, organismos empresariales y autoridades gubernamentales para fortalecer la colaboración entre los distintos actores de la industria.

El funcionario destacó que la conformación de la agrupación contribuirá a incentivar la proveeduría local, promover la innovación, desarrollar talento especializado y generar mejores condiciones para la atracción de nuevas inversiones, además de consolidar a las empresas ya establecidas en el estado.

Miranda Castro agregó que la segunda sesión informativa, a realizarse el próximo 11 de agosto, marcará el arranque formal de los trabajos para la integración del clúster. Durante el encuentro se presentarán los objetivos, alcances y la ruta de trabajo del proyecto.