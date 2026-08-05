Jalisco pide blindar al sector aguacatero tras suspensión de importaciones de Michoacán a Estados Unidos

Guadalajara, Jal. La suspensión temporal de las importaciones de aguacate de Michoacán hacia Estados Unidos debe encender las alertas en Jalisco, advirtió el sector productivo de la entidad, al considerar que el estado no está exento de enfrentar una situación similar si no se fortalecen las condiciones de seguridad para la agroindustria.

El presidente de la Comisión Agroindustrial del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), Luis González González, dijo a El Economista que, aunque la medida abre una oportunidad comercial para los exportadores jaliscienses por un posible incremento en los precios del aguacate de exportación, también representa un llamado de atención para prevenir riesgos que puedan afectar al segundo mayor productor nacional.

"Somos estados vecinos y, por supuesto, no estamos exentos a que este tipo de problemas nos lleguen en algún momento", dijo.

Enfatizó que el principal desafío está relacionado con la seguridad y la necesidad de garantizar la trazabilidad de la producción, un aspecto que, dijo, es cada vez más vigilado por los compradores internacionales.

"Ya no es un tema aislado que el crimen organizado esté inmiscuido; lo saben ellos, lo saben como nuestros principales clientes porque están pagando por una fruta de calidad pero también una fruta que tenga responsabilidad social", sostuvo González González.

Piden seguridad

El presidente de la comisión Agroindustrial del CCIJ hizo un llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para reforzar la protección del sector agroalimentario y evitar que problemáticas como las extorsiones o el cobro de piso afecten a los productores de aguacate en Jalisco, como ha ocurrido con el gremio aguacatero y limonero de Michoacán.

"Estamos muy cerca, aún no lo hemos vivido, al menos que yo sepa, pero necesitamos poner muchísima atención en esa parte no solo en la parte de la industria y el comercio; creo que la agricultura como eje rector de la economía en el estado tanto de Michoacán como de Jalisco, nosotros como los gigantes agroalimentarios de este país debemos de ponerle muchísimo ojo a estos temas", puntualizó.

Exportaciones al alza

A inicios de 2026, la Asociación de Productores Exportadores de Aguacate de Jalisco (APEAJAL) proyectó envíos por 4,390 toneladas de aguacate a Estados Unidos, un crecimiento de 32% respecto a las 3,231 toneladas exportadas en 2025. No obstante, consultada por este medio sobre la suspensión de las importaciones de Michoacán, la organización informó que, por el momento, no emitiría una postura.

Jalisco es el segundo productor nacional de aguacate, con una producción promedio de 400,000 toneladas anuales y una actividad que genera 37,000 empleos directos y 45,000 indirectos.

Con cifras de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), durante el primer semestre de 2026, el estado exportó 77,836 toneladas de aguacate a todos sus mercados, aunque asegura que el mayor volumen de envíos se concentrará durante la segunda mitad del año.

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