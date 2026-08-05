Ken Salazar quiere regresar

Ken Salazar es cuidadoso cuando responde a preguntas sobre el Gobierno de la presidenta Sheinbaum.

Un embajador es una caja fuerte, pero un embajador de Estados Unidos en México es una caja negra.

“La verdad es la verdad”; “la verdad está en mi libro”. Estas frases las repite de manera reiterada.

El escenario lo cuida. En varias ocasiones la persona que está detrás de la cámara de su iPad recupera el ángulo para no perder la bandera de Estados Unidos que se encuentra a la izquierda del que fuera embajador de Estados Unidos en México.

Salazar sostuvo una rueda de prensa ayer en la librería Porrúa de la calle Amargura en San Ángel de la Ciudad de México para hablar sobre la edición en español de su libro Borderlands: Fronteras, mi lucha por una América Unida (editorial MAPorrúa). Lo hizo de manera virtual.

La pólvora política estalló hace un par de meses, cuando salió a la venta su libro en Estados Unidos. Salazar escribe que AMLO le confesó su temor por las delaciones que “el mayo” Zambada haría sobre vínculos del cártel del narcotráfico con funcionarios públicos. El temor existe hoy, sobre todo desde el 29 de abril, día en que públicamente se dieron a conocer las solicitudes de extradición de "los diez de Sinaloa".

Ken Salazar ya no busca ramas temáticas que lo llevan a la raíz de la polémica. Lo único que menciona es que la detención de “el mayo” Zambada debería de generar buen ánimo entre los gobernantes de Estados Unidos y México.

“La verdad es la verdad”; “la verdad está en mi libro”. Salazar responde luego de recordarle que la presidenta mexicana lo tildó de mentiroso.

El exembajador no volverá a polemizar con la presidenta Sheinbaum por una clara razón: Ken Salazar desea regresar a la diplomacia de Estados Unidos. “Quizá en el puesto de Landau” (me comenta alguien que conoce a Salazar), en referencia a Cristopher Landau, subsecretario de Estado y, curiosamente, también exembajador en México.

El día más difícil para el embajador Salazar en México ocurrió cuando AMLO anunció una “pausa diplomática” (no lo dice él); un concepto inexistente en el lenguaje de la política exterior, pero, para AMLO, se traduce como “harto”, “enojado” o “fastidiado”. Es una emoción no necesariamente institucional.

El libro de Ken Salazar es un libro de campaña. Su deseo de regresar a la primera línea de la diplomacia es claro. Ayer lo mencionó. “Necesitamos una alianza” entre Estados Unidos y México; con Trump será imposible el regreso a una política migratoria realista y humana.

Ken Salazar narró la escena en la que vio a hombres armados apuntar hacia una funcionaria estadounidense en Nuevo Laredo. “Es a la gente que vive en esa zona a la que deberían de preguntarle si se siente segura”, comentó.

Salazar quiere regresar.