Jeannette Sorrell: Algunos líderes han perdido el norte moral

Dirigir una orquesta es un acto un tanto espiritual para Jeannette Sorrell (San Francisco, 1965). Esa espiritualidad se refleja incluso en el documental Los misterios de la dirección orquestal en el que es protagonista. “Yo me veo como una contadora de historias”, comparte con en una conversación sobre el doble concierto que presentará este fin de semana, 8 y 9 de agosto, con la Orquesta Sinfónica de Minería en el Centro Cultural Ollin Yoliztli como directora huésped.

”Normalmente, hablo con la audiencia desde el escenario. Aunque será un poco difícil en esta ocasión porque no hablo español”, reflexiona.

El programa que presentarán arranca con la Sinfonía 8 Inconclusa de Franz Schubert que, advierte, será diferente a lo que el público estamos acostumbrados a escuchar. “Intento darle un nuevo aire, traer una nueva perspectiva analizando la forma en la que se ejecutaba en el momento en que la obra se escribió. Sobre la Sinfonía 130 de Joseph Haydn –que cerrará el concierto–, explica que se trata de una obra “muy dramática, pero creo que el público encontrará una nueva forma de presentarla [a través de la ejecución que presentarán]”.

La ganadora del Grammy en 2019 se define a sí misma como “contadora de historias”. Entre risas responde que aún no ha conocido en persona a Shari Mason, la solista para el Concierto para Violín n. 4 de Mozart, “pero resolveremos la historia que contaremos”, ataja.“Los conciertos de Mozart son siempre como conversaciones entre los solistas y la orquesta, son muy interpretables”.

Pero, para Schubert, “creo que la obra ofrece una visión de la muerte, tiene momentos terroríficos, entonces hago el primer movimiento mucho más rápido de lo que se acostumbra; pero para el segundo creo que hay una historia sobre el paraíso, sobre lo que nos espera en la vida después de la vida”, detalla entusiasta. “Es muy sereno”.

“Mi meta”, explica, “es que los músicos de la orquesta se vinculen con esta historia y el momento que crearemos”. Al preguntarle sobre cómo suena el Paraíso, le traslada la respuesta a Schubert para describirlo como “muy amable, sereno y lírico, pero otros compositores describen el cielo en formas distintas”.

En su próximo disco, donde ejecuta la Misa en Si menor de Johann Sebastian Bach, “creo personalmente que creamos una versión del cielo que transmite paz”. Para la también clavecinista, las mezcla de voces en el movimiento final, llamado Dona Nobis Pacem (“Señor, danos paz” en latín), “se vuelve muy pacífico, muy suave mientras las voces convergen y, cuando las trompetas entran, es glorioso. Muchos compositores han escrito música para el mismo texto, pero la forma en que Bach integra todo enfatiza mucho esa paz”.

SorrellCortesía

Crear comunidad

Sorrell busca integrar a las orquestas como parte del acto espiritual de dirigir. “Para mí, es muy natural e importante crear una sensación de familia cuando tocamos juntos”, explica. “Lo mismo con el público, es un participante importante porque”, apunta, “la forma en que reaccionen al principio será clave para saber cómo terminará el concierto”.

Esa mezcla de comunidad y espiritualidad ha rendido frutos: una vez, comparte, “estaba dirigiendo de memoria, dudé por un segundo y pensé ‘¿qué viene después?’. La orquesta dudó también y parecieron leer mi mente, lo sintieron”.

No es sólo la primera vez que la directora actúa con Minería, sino también su primera vez en México. “Vivo en Chicago, aquí tengo una orquesta barroca, la Apollo’s Fire –que toca con instrumentos de época– y, en el futuro, estaré en el Carnegie Hall, luego Londres, Bruselas, Lisboa, Alemania…”. Su nutrida agenda, este diciembre, cerrará como directora huésped de la Filarmónica de Nueva York (su cuarta vez en ese podio) y la Deutsches Symphonie-Orchester Berlín, con las que presentará su espectacular programa “Réquiem de Mozart: un tapiz”, en el que intercala selecciones de la obra más conocida del genio de Salzburgo con piezas de compositores negros vivos.

Los conciertos bajo su batuta tendrán lugar en el Centro Cultural Ollin Yoliztli el sábado 8 y domingo 9 de agosto, a las 20 y 17 horas respectivamente. Los boletos ya están disponibles en mineria.org.mx

rrg