Puebla y Finabien amplían acceso a servicios financieros

El gobierno de Puebla y Financiera para el Bienestar (Finabien) firmaron un Convenio Marco de Colaboración para ampliar el acceso de la población a servicios financieros, reforzar la inclusión y acercar mayores beneficios a las familias y a la comunidad migrante, informó la administración estatal.

La directora general de Finabien, María del Rocío Mejía Flores, destacó que Puebla ocupa el octavo lugar nacional en recepción de remesas y que, desde el 2023, se han colocado cerca de 10,000 créditos por alrededor de 131 millones de pesos, principalmente mediante el programa Libertad Mujer, además de impulsar financiamiento para cooperativas y colectivos solidarios.

La funcionaria resaltó que el organismo mantiene la comisión más baja para el envío de remesas desde Estados Unidos, con un costo de 2.99 dólares, y cuenta con 163,000 tarjetas en operación entre connacionales en ese país. Asimismo, puso a disposición del Gobierno del Estado la infraestructura federal para apoyar la dispersión de programas sociales.

El gobernador Alejandro Armenta Mier afirmó que este convenio permitirá fortalecer los servicios financieros dirigidos a la población en general y, particularmente, a los migrantes poblanos. Añadió que, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo (Sedetra) se mantiene la vinculación con la comunidad migrante mediante proyectos productivos.

En tanto, el titular de la Sedetra, Víctor Gabriel Chedraui, explicó que el acuerdo permitirá coordinar acciones para identificar necesidades financieras, promover la educación financiera, difundir los servicios de Finabien, ampliar nuevos puntos de atención en inmuebles del Gobierno del Estado y facilitar el pago de servicios públicos mediante la red de sucursales.