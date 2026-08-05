Sobreoferta de espacios industriales pega más a entidades con baja diversificación industrial: APIEJ

Mientras la incertidumbre arancelaria afecta a sectores tradicionales como el metal-mecánico y automotriz en otras regiones del país como Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo León y Jalisco mantiene y refuerza su posición como ecosistema industrial orientado a la alta tecnología, de acuerdo con Bruno Martínez Zurita, presidente de la Asociación de Parques Industriales del Estado de Jalisco (APIEJ).

Los empresarios dedicados al ramo de parques industriales "hemos visto una desaceleración en otros mercados, no tanto en Jalisco", la entidad alberga 21 industrias, "muchos de estos sectores no han sido tocados por los aranceles de Trump, y eso nos ha blindado", afirmó el entrevistado.

El mercado industrial de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) alcanzó un inventario de 8,005,662 metros cuadrados al segundo trimestre de 2026, con una tasa de disponibilidad de 5.7%, "muy por debajo del 8 al 10% que registran otros mercados industriales del país".

Durante el segundo trimestre de 2026, el sector registró una absorción bruta de 238,551 metros cuadrados y una absorción neta de 174,298 metros cuadrados, lo que refleja una demanda activa por espacios industriales, de acuerdo con datos de la APIEJ.

"El mercado industrial de Jalisco construyó, orgánicamente, durante más de 40 años, un ecosistema diversificado que hoy le permite resistir la incertidumbre arancelaria que afecta a otros estados del país".

En otros mercados se registró "una sobreoferta de espacios industriales que ya ahorita empieza apenas a recuperarse". En tanto en Jalisco "sí ha habido más cautela, pero el crecimiento no ha parado".

Martínez destacó que sectores como electrónica, semiconductores, dispositivos médicos y logística impulsaron el crecimiento de las exportaciones de Jalisco, lo que colocó al estado en como segundo lugar en valor exportaciones durante el primer trimestre del año, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), "junto con los semiconductores, son sectores que no le conviene tocar a Donald Trump por el propio mercado estadounidense".

Durante 2025, Jalisco rompió su récord al absorber 600,000 metros cuadrados, lo que representó una inversión de aproximadamente 650 millones de dólares, dijo el especialista. Al segundo trimestre del año hay 687,007 metros cuadrados en construcción en la ZMG, con un crecimiento estimado anual del inventario de 8.84% para los parques de capital institucional y 7.55% para los de capital patrimonial.

Energía como factor de competitividad

La acelerada demanda de energía derivada de la inteligencia artificial, centros de datos, robótica y electromovilidad coloca a la infraestructura energética como el principal desafío para la competitividad de los parques industriales, advirtió Martínez Zurita, "el problema no es que no haya energía, sino que la infraestructura de transmisión ha evolucionado más lento de lo que se requiere".

Para atender la demanda en el corto plazo, la regulación publicada a finales de 2025 permite a los parques industriales autoabastecerse hasta 20 megawatts, "eso nos permite atender en el corto y mediano plazo las necesidades de empresas que quieran establecerse y que demanden mucha energía".

Para el largo plazo, el presidente de APIEJ destacó el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la construcción de una planta de ciclo combinado en Jalisco, que en su primera etapa tendrá capacidad de 500 megawatts, con posibilidad de expandirse a 1,000, "es un buen punto de referencia para establecer la energía que necesitaremos en el largo plazo" en la entidad, dijo.

"Hasta ahora, ninguna empresa ha dejado de instalarse en Jalisco por falta de energía, gracias al trabajo coordinado con la Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable estatal y la Comisión Federal de Electricidad (CFE)".

La energía será un tema fundamental rumbo al III Congreso Anual APIEJ 2026, que se realizará el 1 y 2 de septiembre en el Hyatt Regency Andares Guadalajara, donde se reunirán líderes industriales, desarrolladores, inversionistas y autoridades para abordar temas como energía, infraestructura, logística, financiamiento y comercio internacional, "México vive un momento estratégico para impulsar infraestructura y competitividad industrial", concluyó.