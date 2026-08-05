Baja California fortalece industria de reuniones

La Secretaría de Turismo de Baja California pondrá en marcha el Programa de Fortalecimiento y Gestión de la Industria de Reuniones durante agosto y septiembre, con el objetivo de impulsar la competitividad del sector y generar oportunidades de desarrollo para la cadena de valor, informó el gobierno estatal.

El secretario de Turismo, Miguel Ángel Badiola Montaño, explicó que la estrategia contempla acciones de profesionalización, innovación y vinculación entre los distintos actores del segmento, el cual tiene impacto directo en hoteles, restaurantes, transportistas, proveedores, recintos, entre otros.

La iniciativa contará con cuatro talleres gratuitos, que se realizarán durante ocho días en un horario de 10:00 a 18:00 horas, entre el 10 de agosto y el 29 de septiembre. Los cursos estarán a cargo de expertos, quienes ofrecerán capacitación en gestión de la industria de reuniones, atracción de eventos, planeación estratégica y diseño de experiencias.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Turismo federal, la actividad MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions por sus siglas en inglés) aporta alrededor de 1.5% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional mediante la realización de más de 266,000 eventos al año.

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