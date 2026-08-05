UNAM termina contrato con Territorium Life e iniciará tres auditorías por exámenes en línea

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó este miércoles que se realizarán 3 auditorías con relación a la contratación de la empresa Territorium Life, S.A.P.I de C.V. para la aplicación de los exámenes de admisión en línea que se realizaron para bachillerato y licenciatura.

En conferencia de prensa, el abogado general de la UNAM, Hugo Alejandro Concha Cantú, informó que se llevará a cabo una Auditoría Tecnológica, una Auditoría Interna y una revisión que se solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La Auditoría Tecnológica, explicó, se llevará a cabo de común acuerdo con la empresa Territorium Life, mediante la designación de una firma especializada para revisar detalladamente el proceso y el sistema informático utilizado.

En cuanto a la Auditoría Interna, esta se practicará para revisar el proceso de contratación, la cual realizará la Contraloría de la UNAM.

A su vez, informó que el rector Leonardo Lomelí Vanegas solicitó el martes la intervención de la ASF, para que se verifique la "correcta aplicación de la normatividad en la materia, deslindar responsabilidades", y en caso de que las hubiera, identificar áreas de mejora en el proceso de planeación, adjudicación y ejecución correspondiente.

UNAM termina contrato con Territorium Life de manera anticipada

Por otra parte, Concha Cantú indicó que la UNAM tomó la decisión de terminar de manera anticipada el contrato con Territorium Life, S.A.P.I de C.V., con lo que se procederá al deslinde de responsabilidades, además, la empresa deberá entregar las bases de datos, que indicó, son propiedad de la Universidad.

“No tenemos ningún interés en proteger a la empresa, pero tampoco ningún interés en acusar sin evidencia. Justamente por eso hemos llegado a las decisiones de llevar a cabo auditorías con los entes especializados”, dijo Concha Cantú.

El abogado señaló que el contrato con Territorium Life se formalizó el 23 de marzo de 2026 y desde ese momento su contenido se hizo de conocimiento público mediante los mecanismos de transparencia universitarios.

Indicó que el contrato contemplaba los siguientes parámetros financieros y operativos:

Alcance: Un mínimo de 154,000 y un máximo de 385,000 aspirantes.

Costo unitario: 227.85 pesos más IVA ($264.31 total) por cada aspirante.

Además indicó que el monto pagado a la fecha es de 69 millones 189,760.38 pesos, de los cuales 41 millones 907,830.75 corresponden a 158,558 aspirantes de licenciatura y 27 millones 281,929.63 pesos por 103,221 aspirantes de bachillerato.

Hugo Alejandro Concha informó que "como instruyó el rector Lomelí Vanegas", se ha proporcionado toda la información requerida por la Comisión Técnica de Personas Expertas, la cual continúa con los trabajos de análisis para dar sus recomendaciones.

Examen de control no tendrá costo adicional para aspirantes

Por su parte, el secretario Administrativo, Tomás Humberto Rubio Pérez, aseguró que la UNAM ejerce con cuidado el presupuesto aprobado por el Ejecutivo federal y por el Congreso para sus funciones sustantivas.

Precisó que estos procesos de selección se pagan con ingresos extraordinarios y autogenerados, por lo que descartó cualquier afectación a otras áreas de la institución o cobros adicionales a las y los aspirantes que presenten el examen de control.

A su vez, Concha Cantú reiteró que el examen de control forma parte del mecanismo de verificación estipulado en la convocatoria del Concurso de Selección de Ingreso a la Licenciatura para el Ciclo Escolar 2026-2027/1.

Y remarcó que la Universidad aplica revisiones sistemáticas y actúa con base en hechos comprobables: "No cancela exámenes por mera presunción; cancela porque tiene evidencias", señalando que las anulaciones proceden cuando el sistema emite alertas validadas por el personal de la Dirección General de Asuntos Escolares.