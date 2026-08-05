Quintana Roo crea comisión para eficiencia energética

La Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (Sema) llevó a cabo la instalación y Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Energía del Estado de Quintana Roo (Cener), órgano técnico consultivo que contribuirá al diseño, análisis y seguimiento de políticas públicas en materia de eficiencia energética y energías renovables.

De acuerdo con información estatal, la comisión permitirá coordinar estrategias, proyectos y acciones para fortalecer la seguridad energética del estado, impulsar la competitividad, atraer inversiones y consolidar un modelo de desarrollo sustentable en beneficio de los quintanarroenses.

Actualmente, Quintana Roo consume cerca de 50% de la energía eléctrica de la Península de Yucatán, con una demanda anual de 6,087.40 gigawatts-hora (GWh); sin embargo, genera de manera local alrededor de 9.5% de la electricidad que utiliza, por lo que depende en más de 90% de fuentes fósiles externas.

Ante este panorama, la Cener impulsará acciones estratégicas de generación con fuentes limpias, entre ellos ocho proyectos de inversión mixta entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Iniciativa Privada, así como un parque eólico con capacidad estimada de 200 megawatts.

El titular de la Sema, Óscar Rébora Aguilera, señaló que la energía representa un factor de desarrollo económico, competitividad y bienestar para la entidad.