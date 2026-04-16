Trabajadores retiraron de las afores 10,488 millones de pesos por desempleo en primer trimestre del 2026

Los trabajadores con cuenta afore retiraron por desempleo 10,488 millones de pesos en el primer trimestre del 2026, una cifra récord, según datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

Se trata de un repunte de 26% respecto a lo retirado por ese mismo concepto en el primer trimestre del 2025.

Solo en marzo, el monto de los retiros por desempleo ascendió a 4,014 millones de pesos, 31% más que en febrero.

Además, en el primer trimestre del presente año, 492,170 trabajadores realizaron un retiro por desempleo, una cifra récord para un periodo similar. Eso significa que el retiro promedio por desempleo en el primer trimestre fue de 21,310 pesos.

La Consar ha atribuido el crecimiento del monto de los retiros por desempleo a que “coyotes” o intermediarios informales ayudan a trabajadores a retirar ilegalmente miles de pesos de sus cuentas de ahorro, cobrándole una alta comisión sobre el monto retirado.

La Asociación Mexicana de Afores (Amafore) ha explicado que el monto de los retiros por desempleo ha crecido considerablemente en los últimos años debido al crecimiento de los salarios, así como a las mayores aportaciones obligatorias a las afores.

Y es que el retiro por desempleo se hace conforme al salario mínimo o bien a partir de los ahorros totales que un trabajador tiene en su cuenta afore.

¿De qué Afore se retiró más dinero?

Las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) de las que más dinero se retiró por desempleo en el primer trimestre de 2026 fueron:

Coppel: 2,284 mdp; 2) Azteca: 1,711 mdp; 3) Banamex: 1,532 mdp; 4) XXI Banorte: 1,526 mdp y 5) SURA: 1,243 mdp.

¿Cómo hacer un retiro por desempleo?

Una vez hecha la solicitud, la afore gestionará el trámite ante el IMSS en un plazo no mayor a 10 días hábiles. Si el IMSS autoriza el retiro, la afore pondrá a disposición los ahorros conforme a la modalidad que te corresponda:

Modalidad A: La afore entrega en una sola exhibición el equivalente a 30 días del último Salario Base de Cotización con un límite de 10 veces el salario mínimo mensual general que rija en la Ciudad de México. Modalidad para aquellos cuya cuenta afore tiene al menos tres años de haber sido abierta.