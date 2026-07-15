Mundial Social inició en Zapopan rehabilitación de canchas deportivas

Guadalajara, Jal. Con la rehabilitación del parque Tlatelolco en el municipio de Zapopan, inició en Jalisco la estrategia de inversión social que impulsan empresas privadas como Quaker, Gamesa y Sabritas, como parte del programa "Mundial Social México 2026", una iniciativa que contempla la recuperación de 20 canchas y espacios comunitarios en siete estados del país.

El proyecto, desarrollado en coordinación con el gobierno de México y la organización love.fútbol, proyecta beneficiar a más de 5,500 usuarios por semana mediante la recuperación de infraestructura deportiva en comunidades con potencial de impacto social.

"Que iniciativas como Mundial Social y marcas como Quaker elijan nuestra ciudad nos dice que vamos por buen camino, y que el trabajo comunitario que hacemos todos los días tiene eco más allá de nuestras colonias. Esta cancha es de las niñas y los niños de la colonia, de las familias de Zapopan, y son ellas quienes la llenarán de vida todos los días”, afirmó el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie.

"Creemos que las experiencias positivas, como el deporte, tienen el poder de conectar personas, fortalecer comunidades y generar sonrisas. Desde Quaker, Gamesa y Sabritas sabemos que el bienestar va más allá de la alimentación: también vive en los espacios donde las comunidades se encuentran, se cuidan y crecen juntas", expresó por su parte, Leonor Quiroz, directora Senior de Comunicación e Impacto Social de Quaker, Gamesa y Sabritas.

La intervención de las 20 canchas deportivas se desarrollará en comunidades de Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Puebla, Guanajuato, Hidalgo y Quintana Roo, priorizando zonas con alto potencial de impacto social.

La intervención en el parque Tlatelolco contempla una rehabilitación integral de la cancha que incluye el retiro y sustitución de malla ciclónica en ambas cabeceras, cambio de puertas, resanes y pintura en piso y muros, renovación y pintura de gradas, instalación de luminarias, pintura en tableros y porterías, y mejora de malla ciclónica y postes en los laterales del cerramiento.

Con estas mejoras, se estima que el espacio beneficiará directamente a 300 personas de la comunidad.

La planta Sabritas Guadalajara cuenta con más de 3,500 empleos directos, 13 centros de distribución en el estado y cerca de 90,000 puntos de venta atendidos.

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