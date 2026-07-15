Tamaulipas impulsa alianza para fortalecer sector petrolífero

La Secretaría de Desarrollo Energético de Tamaulipas (Sedener) firmó un Convenio Marco de Colaboración con la empresa Equipos y Servicios Industriales Generales (Eservices), informó el gobierno estatal.

El acuerdo busca promover el conocimiento, difusión y capacitación en materia de normativa, reglamentación y marco regulatorio aplicable al sector petrolífero y a empresarios gasolineros.

El convenio fue suscrito por el secretario de Desarrollo Energético de Tamaulipas, Walter Julián Ángel Jiménez, quien destacó que la alianza permitirá fortalecer el acompañamiento a operadores gasolineros para el cumplimiento de los títulos de permiso otorgados por la Federación, así como contribuir a garantizar la seguridad, trazabilidad y calidad del suministro.

Por su parte, la directora general de Eservices, Alicia Zazueta Payán, explicó que el acuerdo establecerá mecanismos de coordinación para aprovechar recursos humanos y materiales de ambas instituciones, con el propósito de impulsar la profesionalización y competitividad de la industria gasolinera.

Asimismo, Zazueta Payán adelantó que Eservices participará en el Congreso Internacional de Energía Tamaulipas 2026, que se realizará del 27 al 29 de octubre en la Expo Tampico.