Baja California fortalece padrón patronal

El gobierno de Baja California informó que la entidad registró 3,680 altas de registros patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante el primer semestre del 2026, de acuerdo con datos administrativos de la delegación estatal.

Por mes, el IMSS contabilizó 627 altas en enero; 598 en febrero; 682 en marzo; 599 en abril; 591 en mayo y 583 en junio. Estos movimientos equivalen a un promedio de 20.3 altas de registros patronales por día en el estado. Además, entre noviembre del 2021 y junio del 2026 se acumularon 40,046 altas.

El titular de la Secretaría de Economía e Innovación, Kurt Honold Morales, indicó que los registros patronales corresponden a movimientos administrativos, por lo que no representan por sí mismos aperturas o cierres de empresas; sin embargo, su seguimiento permite conocer la evolución de las relaciones laborales formales y fortalecer las estrategias de impulso económico.

Las autoridades estatales explicaron que una misma empresa puede contar con distintos registros patronales por establecimiento, ubicación, obra, modalidad de aseguramiento o estructura administrativa. Estos pueden abrirse, modificarse, concentrarse o darse de baja sin que ello implique necesariamente la desaparición de una empresa o la pérdida de empleos asociados.

Durante el mismo periodo, las altas registradas se mantuvieron cercanas a las bajas reportadas: por cada 10 movimientos de baja se registraron aproximadamente nueve altas.