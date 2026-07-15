Liga MX regresa en plena turbulencia del Mundial y fichajes

El futbol no tiene vacaciones en México. La Liga MX regresa en la misma semana en la que concluye la Copa del Mundo y así preservará un hilo conductor de transmisiones y asistencia a estadios.

El torneo Apertura 2026 inicia este jueves 16 de julio con un duelo histórico: Necaxa contra Atlante, considerado uno de los primeros clásicos del futbol mexicano.

Este jueves y viernes son los dos últimos días de pausa de la Copa del Mundo 2026, ya que en martes y miércoles hubo semifinales, mientras que el sábado será el duelo por el tercer lugar entre Francia e Inglaterra y el domingo la final entre España y Argentina.

Anticipando el partido estelar, la Liga MX programó su primera jornada de jueves a sábado. Entre los duelos más destacados están la visita del campeón, Cruz Azul, a Atlético de San Luis, el Pumas contra Pachuca en CU y Querétaro recibiendo a América.

La rápida transición entre Mundial y Liga MX opaca los cambios que traerá el Apertura 2026, como el regreso de un equipo tradicional o la renovación de ocho entrenadores.

Además, este rápido inicio de campeonato permitirá que los equipos puedan reforzarse hasta la Jornada 6, ya que el mercado de transferencias estará abierto hasta el 31 de agosto.

Retorno de Atlante

Uno de los principales cambios de la Liga MX post Mundial es el regreso de Atlante, que sustituye a Mazatlán en la parrilla de 18 participantes.

Los Potros de Hierro no jugaban en primera división desde el Clausura 2014, cuando consumaron su último descenso. La franquicia sobrevivió, pero esos 12 años pasaron entre la extinta Liga de Ascenso y la actual Liga de Expansión.

Por otra parte, Atlante no jugaba como local en la Ciudad de México en primera división desde el Clausura 2007. Su hogar en el Apertura 2026 será el Estadio Banorte, que compartirá con América.

La familia Escalante, propietaria de los Potros, adquirió la franquicia de Mazatlán por estimaciones superiores a los 60 millones de dólares.

En contraste, el equipo de Sinaloa cerró su paso por la máxima categoría con seis años en los que fue multado con 179 millones de pesos por terminar entre los tres peores de la tabla porcentual. Para la temporada 2026-27, ni siquiera aparece entre los 14 participantes de Liga de Expansión.

Banquillos renovados

Como era de esperarse, Atlante estrenará director técnico en su regreso a primera división. Ricardo Carbajal fue el último en el cargo en Liga de Expansión, pero el Apertura 2026 será bajo la batuta de Miguel Herrera.

El ‘Piojo’ dirigió en Liga MX por última vez en 2024 con Tijuana. Luego fue seleccionador de Costa Rica, pero fracasó en la tarea de calificar al Mundial aun sin México, Estados Unidos ni Canadá en las eliminatorias de Concacaf.

Otro regreso a los banquillos con altas expectativas es el de Matías Almeyda. Logró cinco títulos con Chivas hace casi una década y ahora dirigirá a Monterrey.

“Siempre quise volver al futbol mexicano porque considero que es una de las mejores ligas y el desafío de competir y volver a ganar es lo que más me motiva”, dijo Almeyda en su presentación con Rayados, que tiene una de las nóminas más altas en México pero no logra ser campeón desde 2019.

En total, ocho equipos (44%) estrenarán entrenador en el Apertura 2026: América con Guillermo Almada, Atlético de San Luis con Diego Mejía, Monterrey con Matías Almeyda, Pachuca con Benjamín Mora, Puebla con Gerardo Espinoza, Santos con Renato Paiva, Pumas con Esteban Solari y Atlas, que aún no anuncia al reemplazo de Diego Cocca. Luego está el caso especial de Miguel Herrera con Atlante.

De los ocho nuevos, Almada tendrá fuertes reflectores encima. Sustituye a André Jardine, quien estuvo tres años con América y logró el único tricampeonato de torneos cortos en México (Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024).

Otro factor a considerar es que de los 17 entrenadores seguros para el inicio del Apertura 2026, todos tienen experiencia en México. Atlas podría ser el único en contratar un neófito.

Margen para refuerzos

La Liga MX suele ser uno de los torneos en todo el globo que inicia con mayor premura en verano, independientemente de si hay Mundial o no.

Por ejemplo, apenas un fin de semana después de la Jornada 1 se disputará el Campeón de Campeones de la temporada 2025-26 entre Cruz Azul y Toluca.

Eso deja un amplio margen para que los equipos sigan fichando aun con la competencia en marcha. El mercado de fichajes a nivel internacional cierra el 31 de agosto y eso permitiría ver nuevos jugadores hasta la Jornada 6, es decir, ya pasado un tercio del torneo.

Por ahora, algunos de los fichajes más llamativos en la Liga MX son: Diego Rossi con Monterrey, Jordan Carrillo con Chivas, Sebastián Córdova con Pumas y Víctor Guzmán con Toluca.

Sin embargo, se estima que con el Mundial concluido empiecen a sonar más movimientos, sobre todo, desde el mercado internacional.