Caen 58% los homicidios dolosos en el Edoméx en 21 meses; Gobierno federal destaca resultados

Las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz, encabezadas por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez con la participación de autoridades federales, estatales y municipales, continúan dando resultados en materia de seguridad. De acuerdo con el Gobierno de México, el promedio diario de homicidios dolosos en el Estado de México se redujo 58 por ciento en los últimos 21 meses, al pasar de 6.6 a 2.8 casos por día.

La información fue presentada por Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante la Conferencia del Pueblo encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La funcionaria federal precisó que la tendencia a la baja se mantuvo durante el primer semestre de 2026, periodo en el que el promedio diario de homicidios dolosos disminuyó 38.1 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025.

Tras conocer los resultados, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez destacó, a través de sus redes sociales, que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno continúa fortaleciendo la seguridad en la entidad. “Seguimos sumando esfuerzos por tu tranquilidad y la de tu familia”, expresó.

Como parte de las acciones de inteligencia y coordinación operativa que se revisan diariamente en las Mesas de Paz, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de Alberto “N”, alias “El Virus”, identificado como líder de una organización delictiva y presunto generador de violencia en diversas alcaldías de la Ciudad de México y municipios del Estado de México.

La captura fue resultado de un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Policía de la Ciudad de México y corporaciones estatales, entre ellas la Secretaría de Seguridad del Estado de México. El detenido era considerado un objetivo prioritario para la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

La reducción sostenida de los homicidios dolosos y la detención de objetivos prioritarios reflejan los resultados de una estrategia basada en la coordinación interinstitucional, el intercambio de información de inteligencia, el despliegue territorial y las acciones permanentes para prevenir y combatir la delincuencia en el Estado de México.