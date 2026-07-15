Inauguran exposición fotográfica sobre el Códice Azcatitlan en el Metro Pino Suárez

En el marco de las actividades culturales por los 200 años de amistad entre México y Francia, se inauguró la exposición Códice Azcatitlan. Caminatas ilustradas de México-Tenochtitlan, la cual muestra, a través de 35 imágenes de gran formato, el acontecer del pueblo mexica desde su salida de Aztlan, hasta su asentamiento en el Valle de México y los primeros años de la Colonia.

La exhibición está instalada en el corredor cultural de la estación Pino Suárez del Metro de la Ciudad de México, gracias a la cooperación científica y cultural del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), institución de la Secretaría de Cultura federal, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, la Embajada de Francia en México y el Centro de Estudios Mesoamericanos y Centroamericanos (Cemca), detalló el INAH en un comunicado.

Previo al corte del listón de la exhibición, el director de la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad, Diego Prieto Hernández, quien asistió con la representación de la secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, mencionó que, resultado del encuentro entre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su homólogo Emmanuel Macron, en noviembre de 2025, el Códice Azcatitlan original se presentará en el Museo Nacional de Antropología, del 17 de septiembre al 31 de diciembre de 2026, y el Códice Boturini se exhibirá en la Biblioteca Nacional de Francia.

Diego Prieto HernándezINAH

“Este acuerdo de traslado temporal es para el aprecio y disfrute de todos los mexicanos, particularmente las comunidades y especialistas preocupados por recuperar las fuentes históricas originarias, las cuales hablan de la historia de nuestros pueblos antiguos y, en particular, de los mexicas”, expresó.

Sobre la exposición en el Metro de la Ciudad de México, la embajadora de Francia en México, Delphine Borione, agradeció al Cemca, al INAH y a las autoridades involucradas en hacer posible que los facsimilares se exhiban “en un lugar de encuentro y diálogo entre las culturas y de viaje al pasado.

“El códice es un testimonio inestimable de la historia de los primeros nahuas. Todos los días miles de mexicanos y mexicanas recordarán qué tan larga es su historia. En estas imágenes reconocerán su peregrinación inicial y algunas migraciones más recientes”, dijo.

La embajadora de Francia en México, Delphine Borione.INAH

En su mensaje, el director general del INAH, Omar Vázquez Herrera, comentó que el Códice Azcatitlan es un documento histórico fundamental, que muestra un periodo importante de la vida de los mexicas. “Esta pictografía simboliza y significa muchas cosas para las y los mexicanos. El que esté en un lugar tan transitado nos permite que toda la población tenga acceso a este tipo de información y conozca la profundidad de nuestras raíces”.

El Códice Azcatitlan data de finales del siglo XVI y principios del XVII. Dividido en tres partes, narra la peregrinación mexica desde Aztlan, la fundación de Tenochtitlan y la dinastía de sus gobernantes, así como la llegada de los españoles, la conquista y la evangelización. Su importancia radica en que combina el sistema pictográfico prehispánico con el europeo, expuso el director de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, Baltazar Brito Guadarrama, quien guió un recorrido por la exposición.

Reproduciones fotográficas del Códice exhibidas en la estación del MetroINAH

Cabe mencionar que, como parte de la muestra se exhiben tres obras gráficas contemporáneas, las cuales hacen una representación actual de este documento, elaboradas en 2021: El capitán Copete, de Jesús Ramos Solís; Vientos de Azcatitlan, de Eliacim Hernández, y Mujeres de Azcatitlan, de Aimeé Cervantes.

rrg