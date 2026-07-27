Gobierno de Trump solicita a la Corte Suprema que autorice restricciones al voto por correo en EU

El Gobierno ⁠de Donald Trump solicitó el lunes a la Corte Suprema de Estados Unidos que autorice la aplicación ⁠en el país de un decreto presidencial destinado a endurecer las normas para votar por correo, antes de las elecciones legislativas de noviembre, que decidirán el control del Congreso.

En un escrito, el Departamento de Justicia solicitó a los magistrados ⁠que suspendan la resolución de una jueza ⁠que impide la aplicación de la directiva del presidente republicano en 23 estados, en su mayoría gobernados por demócratas, y en Washington DC, que habían impugnado la orden por considerarla inconstitucional, mientras se resuelve el litigio.

La jueza federal de distrito Indira Talwani rechazó el argumento del Gobierno de que los estados carecían de la legitimidad necesaria para impugnar la directiva de Trump.

En junio, Talwani dictaminó que el presidente carecía de autoridad para ordenar cambios en la forma en que los estados administran las elecciones federales, señalando que, según la Constitución, corresponde a los estados determinar los requisitos de elegibilidad de los votantes.

El decreto de Trump, promulgado en marzo, forma parte de sus esfuerzos más amplios por introducir cambios en las elecciones estadounidenses.

Trump, que ha difundido afirmaciones falsas sobre un fraude generalizado en las elecciones estadounidenses —incluida su derrota en 2020 frente al demócrata Joe Biden—, ha presionado al Congreso, controlado por los republicanos, para que apruebe un polémico paquete de restricciones al voto denominado "SAVE America Act".

Trump se ha comprometido a poner fin al uso de las papeletas por correo en todo el país antes de las elecciones de mitad de mandato, y lleva mucho tiempo poniendo en duda la seguridad de los votos, aunque las pruebas de fraude electoral son escasas.

Restringir el voto por correo beneficiaría de manera desproporcionada a los republicanos, dado que los votantes demócratas suelen recurrir a él con mayor frecuencia.

El decreto de Trump ordenó al Departamento de Seguridad Nacional que recopile y transmita a los estados una lista ⁠de ciudadanos estadounidenses con derecho a voto en cada estado, y al ⁠Departamento de Justicia que de prioridad a ⁠la investigación y el enjuiciamiento de los funcionarios electorales estatales y locales que expidan papeletas a personas consideradas "no aptas" para votar en las ⁠elecciones federales.

Asimismo, exigía al Servicio Postal de Estados Unidos que entregara las papeletas únicamente a los votantes que figuraran en la lista aprobada por cada estado para el voto por correo. El Servicio Postal ha tomado recientemente medidas para aplicar la directiva de Trump.

Los estados demandantes, entre ellos California y Massachusetts, interpusieron una demanda ante el tribunal federal de Boston para impugnar la orden de Trump. Un grupo de doce fiscales generales estatales republicanos intervino en el caso para defender la directiva de Trump.

Talwani consideró que las alegaciones presentadas por los estados demandantes no eran prematuras, como ⁠había argumentado la Administración, y que estos tenían legitimidad para impugnar la directiva de Trump, ya que se enfrentarían a perturbaciones en la gestión electoral, a costos de cumplimiento y a una amenaza creíble de enjuiciamiento penal.