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El PIB de México tendrá mejor desempeño que lo proyectado por el FMI: Hacienda
El secretario de Hacienda, Edgar Amador, dijo que considera que la economía de México tendrá un desempeño mejor que lo estimado por el FMI, que anunció más temprano un ajuste a la baja de sus previsiones para el PIB mexicano.
El secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, dijo que considera que la economía de México tendrá un desempeño mejor que lo estimado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que anunció más temprano este miércoles un ajuste a la baja de sus previsiones para el PIB mexicano.
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"Creemos que en lo que toca a la economía mexicana vamos a tener un desempeño mejor que lo pronosticado por el FMI", dijo Amador Zamora durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, al ser consultado sobre el tema.
El FMI recortó a 1.2% desde 1.6% su previsión para la expansión de la economía mexicana para el 2026 y a 1.9% desde 2.2% la del 2027. El Banco de México ajustó recientemente a la baja su estimado desde 1.6% a 1.1 por ciento.
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