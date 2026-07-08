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Economía

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El PIB de México tendrá mejor desempeño que lo proyectado por el FMI: Hacienda

El ‌secretario ⁠de Hacienda, Edgar Amador, ​dijo que considera que ‌la ​economía de México tendrá un desempeño mejor que lo estimado por ​el FMI, ⁠que anunció ⁠más temprano ‌un ⁠ajuste a ​la baja ‌de sus previsiones para el PIB mexicano.

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Reuters

El secretario ⁠de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, dijo que considera que la economía de México tendrá un desempeño mejor que lo estimado por el Fondo Monetario ⁠Internacional (FMI), ⁠que anunció ⁠más temprano este miércoles un ⁠ajuste a la baja de sus previsiones para el PIB mexicano.

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"Creemos que en lo que ⁠toca a la economía mexicana vamos a tener un desempeño mejor que lo pronosticado por el FMI", dijo Amador Zamora durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, al ⁠ser consultado sobre el tema.

El FMI recortó a 1.2% desde 1.6% su previsión para la expansión de la economía mexicana para el 2026 y a 1.9% desde 2.2% la del 2027. El Banco de México ajustó recientemente a ⁠la baja su estimado ⁠desde 1.6% ⁠a 1.1 por ciento.

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