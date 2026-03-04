Francia planea una reunión de Ministros de Finanzas del G7

Francia anunció ayer 04 de marzo, que tiene previsto celebrar una reunión de los ministros de Finanzas del Grupo de los Siete (G7) sobre la crisis de Medio Oriente a principios de la próxima semana, ya que la guerra alimenta los temores sobre la economía mundial.

“He hablado con varios homólogos, en particular con Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos (…) Y hemos acordado celebrar una reunión que tendrá lugar a principios de la próxima semana”, dijo Roland Lescure, ministro de Economía y Finanzas francés, a la emisora Franceinfo.

“Queremos dejar pasar una semana para ver cómo se desarrolla el conflicto y cómo evolucionan los mercados. También contamos con la presencia de los ministros de Finanzas y los gobernadores de los bancos centrales”, mencionó.

Francia ostenta la presidencia rotatoria del G7, que agrupa a las economías más avanzadas y del que también forman parte Canadá, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos.

La primera reunión de ministros de Finanzas bajo la presidencia francesa se celebró el 27 de enero.

Lescure afirmó que la reunión de la próxima semana se centrará en un intercambio de opiniones.

“Vamos a escuchar lo que nos llega desde la base, las empresas y los economistas de estas diferentes partes del mundo”, añadió.

“La idea es debatir el estado de la situación, para que evaluemos las respuestas que puedan ser necesarias, si tenemos que actuar.

En un conflicto que actualmente es local en una región, pero que tiene repercusiones globales, es esencial que nos coordinemos”.

La guerra desencadenada por el bombardeo estadounidense-israelí sobre Irán iniciado el sábado provocó un aumento repentino de los precios del crudo y el gas natural y una fuerte caída de los mercados bursátiles, en especial en Europa y Asia.

Preocupa el fuerte aumento de los precios del petróleo y el gas ante las interrupciones en el suministro a través del estrecho de Ormuz.