Sector privado de EU crea más plazas de lo esperado

El crecimiento del empleo en el sector privado estadounidense superó las expectativas de los analistas en febrero, según informó ayer 04 de marzo, la empresa de nóminas ADP, pero advirtió que la contratación se concentró en unos pocos sectores.

Los empleadores privados crearon 63,000 puestos de trabajo en febrero, según ADP, superando los 48,000 que habían previsto los economistas.

“Hemos observado un aumento de la contratación y los aumentos salariales se mantienen sólidos, especialmente para quienes conservan su empleo”, afirmó Nela Richardson, economista jefe de ADP.

Sin embargo, advirtió que la contratación se ha “concentrado en unos pocos sectores” y añadió que los datos de ADP no muestran un beneficio salarial generalizado por cambiar de trabajo.

Aunque la tasa de desempleo en Estados Unidos se ha mantenido relativamente baja, los expertos han advertido de un entorno de contratación poco favorable, ya que los empleadores se enfrentan a unos costos empresariales más elevados y a la incertidumbre sobre los aranceles.

Los responsables políticos vigilan cualquier deterioro rápido del mercado laboral.