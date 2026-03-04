SIC de enero muestra mejora del panorama económico de México

El panorama económico mejoró, de acuerdo con los resultados del Sistema de Indicadores Cíclicos (SIC), en donde los dos componentes de éste mostraron mejoras en su última lectura, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En diciembre pasado, el Indicador Coincidente –que muestra el estado general de la economía mexicana– continuó ubicándose por debajo de su tendencia de largo plazo, con un nivel de 99.7 puntos.

Sin embargo, en comparación mensual presentó un avance de 0.05 puntos, con lo que reportó su tercer avance consecutivo.

El avance se dio porque cuatro de sus seis componentes mostraron un incremento mensual en diciembre. El mayor crecimiento se dio en el Indicador de la Actividad Industrial, con un aumento de 0.10 puntos.

En contraste, el componente que más cayó fue el de Asegurados Trabajadores Permanentes en el IMSS, con un retroceso de 0.04 puntos respecto al mes previo, es decir, noviembre.

En el caso del Indicador Adelantado, que busca mostrar los puntos de giro del Indicador Coincidente, en enero pasado siguió por encima de su tendencia de largo plazo, con un nivel de 100.8 puntos.

Así, en su comparación mensual, este indicador avanzó 0.10 puntos, con lo que hiló 10 meses de crecimiento.

“Visto el SIC en conjunto, apunta a que la economía mexicana, bajo un enfoque de crecimiento, tocó un punto de inflexión en el tercer trimestre del 2025 y que desde ese momento acelera moderadamente su paso a una tendencia de largo plazo, ritmo que podría seguir en los próximos meses”, publicó en redes sociales Julio Santaella, ex presidente del Inegi.

Al interior del Indicador Adelantado, de los seis componentes destacó el avance de 0.14 puntos del Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, lo cual logró disipar los retrocesos de tres componentes de seis que cayeron.

El componente que más cayó fue el Tipo de Cambio Real entre México y Estados Unidos, con un retroceso mensual de 0.19 puntos en enero.