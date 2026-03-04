En el 2025, aduanas gastaron 162% más de lo aprobado, por recursos a servicios personales

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) gastó mucho más de su presupuesto aprobado para el año pasado ante mayores recursos para el rubro de servicios personales, de acuerdo con la información publicada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En el 2025, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) estipuló un gasto de 1,940 millones de pesos para la ANAM, a cargo de Rafael Marín Mollinedo. Sin embargo, en el Informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública del 2025 se observó que, durante el año, se adecuó su presupuesto para llegar a 5,342 millones de pesos.

Si bien la operación de las 50 aduanas del país no superó el monto adecuado, sí superó su monto aprobado. Las estadísticas de la Secretaría de Hacienda mostraron que se gastaron 5,099 millones de pesos el año pasado.

Así, el año pasado las aduanas ejercieron 3,158 millones de pesos adicionales a lo que se les aprobó, es decir, 162% más, esto en medio de los recortes al gasto público que se dieron para reducir el déficit fiscal, los cuales afectaron secretarías como Salud, Educación Pública, Medio Ambiente, Mujeres, Cultura, entre otras más.

En las estadísticas de la Secretaría de Hacienda se mostró que la adecuación presupuestaria se debió al rubro de servicios personales, el cual se refiere al gasto que se destina para pagar el costo de la fuerza laboral operativa, administrativa y de mando, es decir, sueldos, salarios, prestaciones, honorarios y seguridad social.

Mientras que en el PEF 2025 se aprobaron recursos para esta partida por 1,812 millones de pesos, el gobierno federal modificó esta cantidad a 3,729 millones de pesos.

También modificaron los gastos de operación, los cuales habían sido aprobados por 123.7 millones de pesos; sin embargo, a lo largo del año se modificaron 1,486 millones de pesos, pero solo se gastaron 1,044 millones.

Otra modificación fue en el rubro de ayudas y otros gastos, cuyo presupuesto aprobado fue de apenas 4.4 millones de pesos pero al final se gastaron 123.2 millones de pesos.

Se buscó a la ANAM y a la SHCP para saber más detalles sobre estas modificaciones; sin embargo, al cierre de esta edición no se tuvo respuesta alguna.

Recaudación récord

El año pasado, en medio de los cambios en materia de comercio exterior, las 50 aduanas del país lograron tener una recaudación de impuestos récord, y superando al fin el nivel observado previo a la pandemia del Covid-19.

Los datos de la ANAM mostraron que la recaudación obtenida por el pago de impuestos en las 50 aduanas del país fue de 1 billón 449,461 millones de pesos, 15.5% más en comparación con el 2024. Con ello, presentaron el mayor aumento del que se tiene registro en los datos de la agencia, que van desde el 2018.

Así, las recaudación en aduanas logró superar los niveles pre pandemia, luego de que en el 2020, ante las restricciones de movilidad y la crisis económica por la pandemia, los ingresos por comercio exterior se desplomaron 13.7% anual.

Para el 2026 hay 3,426 mdp

Este año, las aduanas tienen un gasto aprobado de 3,426 millones de pesos, de acuerdo con el PEF 2026.

“La política de ingresos para el 2026 seguirá orientada principalmente a fortalecer la eficiencia recaudatoria privilegiando el uso de herramientas digitales que faciliten el cumplimiento, la simplificación de trámites y la modernización de las aduanas, al tiempo que se intensificará el combate al contrabando y la evasión fiscal”, explicó el gobierno en los Criterios Generales de Política Económica de este año.

El gobierno pretende fortalecer este año la política aduanera, lo que dejaría mayor recaudación así como control aduanero suficiente, por lo que se deben generar condiciones de “gobernanza responsable, fortalecimiento institucional y combate a la evasión y el contrabando”.

Por ello se impulsan programas para fortalecer la infraestructura y procesos tecnológicos, así como la vigilancia en los puntos de entrada al país.

“Para el 2026, alcanzaremos la modernización integral en las operaciones aduaneras, lo que permitirá agilizar el flujo de mercancías y personas, reduciendo significativamente los tiempos de espera y optimizando los procesos de despacho. Asimismo, se incorporará tecnología de punta para la detección y prevención de actividades ilícitas, lo que garantizará un mejor servicio y control en las aduanas. Estas acciones promoverán un comercio exterior más transparente y eficiente, lo que contribuirá a un incremento en la recaudación y al crecimiento económico del país”, aseguró la SHCP.

Las aduanas han estado en la conversación tanto por los temas de corrupción como por los de actualización para mejorar la recaudación.

En la actual administración estos puertos son eje para lograr incrementar los ingresos públicos sin la necesidad de una reforma fiscal. Por ello, el gobierno en turno incluso implementó reformas a la Ley Aduanera para tener sanciones más fuertes para quienes realicen actos ilícitos como contrabando y evasión, además de digitalizar las aduanas.

Al cierre del 2025, 27 de cada 100 pesos de recaudación de impuestos se obtuvo por comercio exterior.