Gobernanza, el misil que frena a México

Las imágenes que hoy dominan la atención pública son los barcos petroleros en llamas y los misiles cayendo en el centro de la mítica ciudad de Dubái.

El eje de la discusión financiera mundial se centra en la efectividad del plan estadounidense para desbloquear, mediante la fuerza militar, los flujos en el Estrecho de Ormuz.

Sin embargo, lo que realmente golpea la línea de flotación de la economía mexicana, con su ya largo estancamiento de más de siete años, no está en las imágenes de un breaking news; se encuentra en las entrañas de la gobernanza del país.

Los analistas del sector privado consultados por el Banco de México en su Encuesta de Expectativas lo han advertido por años: el principal lastre para el crecimiento de la economía es interno.

La pregunta abierta a los expertos cada mes ha sido durante muchos años cuáles son los principales factores que podrían obstaculizar el crecimiento de la actividad económica; y desde que empezó el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y hasta hoy la respuesta es la misma: los problemas de inseguridad pública, la falta de Estado de derecho, la corrupción, la incertidumbre política interna y la impunidad, en resumen: la gobernanza.

Al cierre del sexenio de Enrique Peña Nieto los problemas de gobernanza rondaban 15-20% de las menciones; pesaban más los factores externos, como la incertidumbre del TLCAN en el primer mandato de Trump o la inflación.

Pero a partir de la llegada de López Obrador y sus primeros golpes a la confianza, como la cancelación del aeropuerto de Texcoco, la gobernanza saltó al primer lugar con promedios entre 45 y 55% de las preocupaciones de los expertos.

El actual gobierno de Claudia Sheinbaum tuvo un muy breve periodo de “beneficio de la duda” al inicio de su mandato, pero rápidamente los problemas de gobernanza regresaron al primer lugar de las preocupaciones con promedios cercanos a 44-48 por ciento.

Para estos analistas hay otras razones del exterior que pesan entre los lastres que detienen el crecimiento económico mexicano, como los factores coyunturales sobre política de comercio exterior; y cómo no, con Donald Trump en pleno proceso de alteración del orden mundial.

Pero aun con eso, nuestra mayor vulnerabilidad para poder salir del estancamiento económico está en la propia incapacidad de garantizar el Estado de derecho y la seguridad.

Claro que hay que exigir respeto y condiciones justas a Washington, pero es difícil sostener esa narrativa cuando las evidencias nos gritan que el riesgo está en nuestras propias calles y en nuestras instituciones.

El análisis de estos expertos es claro: la economía mexicana no es derrotada por una potencia extranjera, sino que se está asfixiando bajo el peso de la corrupción, la impunidad y la falta de certeza jurídica.

Si 48% de los obstáculos para crecer siguen naciendo de nuestras propias oficinas públicas y en aquellas zonas de un Estado fallido bajo el control del crimen organizado, el discurso de soberanía frente a Washington se queda sin sustento.

El desarrollo no vendrá de una tregua en Ormuz, sino de una tregua interna con la legalidad.