Milei alista reforma al Banco Central para darle un mandato único

El gran objetivo a corto plazo para el presidente Javier Milei es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, (BCRA). Es por eso que, tras el Tedeum de 9 de julio, el presidente convocó a su Gabinete para tratar de conjunto el proyecto que prepara el Ejecutivo.

“El eje central fue conocer los primeros puntos del ante proyecto de ley de reforma del BCRA que está trabajando el Ejecutivo”, señalaron desde la Casa Rosada tras el encuentro. La convocatoria se realizó luego del Tedeum que se celebró en la Catedral Metropolitana por el Día de la Independencia, del que también participó Milei.

Durante la reunión, el jefe de Estado presentó la hoja de ruta del Gobierno de cara al segundo semestre. Dentro de la larga lista de proyectos que el Gobierno busca encaminar de la mano del Congreso -algunos de ellos con media sanción o dictamen de comisión- hay una “lista corta” que gira en torno a la reforma política y las leyes económicas.

Entre las últimas, destacan Zonas Frías, Inocencia Fiscal, Propiedad Privada y los cambios al régimen general de Sociedades. También tienen pendientes una larga nómina de pliegos judiciales, con los más sensibles en términos geográficos y de alcance electoral todavía por avanzar

Con respecto a la modificación del régimen del BCRA, fuentes oficiales señalaron que el texto se está terminando de elaborar y confirmaron que será enviado al Congreso “en las próximas semanas”.

La reunión de este jueves fue la primera de Diego Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete y sirvió para precisar las prioridades de gestión luego de la reciente foto federal con gobernadores en Tucumán en el marco del Día de la Independencia.

Junto a los hermanos Javier y Karina Milei, dio asistencia el equipo completo. Estuvieron presentes los ministros Luis Caputo (Economía), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mario Lugones (Salud), Carlos Presti (Defensa), Juan Bautista Mahiques (Justicia), y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado).

Pero también el asesor presidencial, Santiago Caputo; la secretaria de Legal y Técnica, Maria Ibarzabal Murphy; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; el vocero, Adrián Ravier; y los senadores Patricia Bullrich y Bartolomé Abdala. En la previa, la plana completa del poder salió al balcón de Casa Rosada.

El presidente Javier Milei defendió la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y brindó detalles de la iniciativa que impulsa su Gobierno

En una entrevista con Radio Now, Milei se refirió primero a la reunión de gabinete que encabezó el jueves, tras el acto por el 9 de Julio. “Se tocaron básicamente dos temas”, señaló el presidente sobre ese encuentro con ministros.

El primero fue la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), que definió como “lo principal” de la agenda, mientras el segundo giró en torno a un artículo teórico elaborado junto al economista Demian Reidel.

El mandatario explicó que la iniciativa busca fortalecer la independencia de la autoridad monetaria, garantizar la estabilidad monetaria y poner fin al financiamiento del déficit fiscal mediante emisión.

“Tuve el privilegio de discutir la reforma con tres personas que saben de qué se trata esa silla”, afirmó Milei, en referencia a Federico Sturzenegger, Luis Caputo y Santiago Bausili.

El Presidente cuestionó además el esquema vigente de la entidad, diseñado durante gestiones kirchneristas. Sostuvo que ese esquema permite que un funcionario “pase por el Banco Central, levante la mano” y reciba financiamiento sin control.

Sobre el primer punto central de la reforma, Milei explicó que busca “quitarle la actual función” al organismo. La norma vigente le asigna “cinco objetivos por los cuales puede emitir por cualquier cosa”, indicó el Presidente.

En su lugar, propuso establecer “un único mandato: preservar el valor de la moneda”. Milei calificó la regulación actual como “una declaración de ignorancia”.